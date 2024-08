Planänderung: Laura Müller will Babygeschlecht doch verraten

Laura Müller (24) schwebt im Babyglück – die Influencerin erwartet aktuell ihr zweites gemeinsames Kind mit Michael Wendler (52). Allzu lange muss sie auch nicht mehr auf ihren Nachwuchs warten – noch in diesem Jahr soll der Sprössling zur Welt kommen. Eine Sache verriet die TV-Bekanntheit bisher noch nicht: Welches Geschlecht wird das Baby haben? Bald könnten ihre Fans aber mehr wissen. In ihrer Instagram-Story erzählte Laura nun: "Paar Sachen sind schon angekommen fürs Baby – die kann ich noch nicht zeigen, da man daran das Geschlecht erkennen würde. Wir überlegen generell, ob wir das Geschlecht eventuell doch vor der Geburt verraten werden."

Wie lange sich ihre Community noch gedulden muss, um zu erfahren, ob die Auswanderer einen zweiten Jungen oder doch ein kleines Mädchen erwarten, verrät die Brünette noch nicht. "Aber ich denke, dass wir es vorher bekannt geben werden", wiederholt sie ihre Entscheidung und fügt hinzu: "Das Geschlecht – den Namen auf keinen Fall, weil das finde ich irgendwie komisch, das macht man nicht."

Vor Kurzem machte die OnlyFans-Bekanntheit noch eine weitere Ankündigung, mit der wohl die wenigsten gerechnet haben: Michael und die 24-Jährige planen eine Rückkehr in ihre Heimat Deutschland! Auf Social Media verriet Laura, dass es 2025 so weit sein soll. Mit gerade mal 18 Jahren verliebte sie sich in den Schlagerstar – schon ein Jahr später wanderte sie mit ihm in die USA aus. 2020 gab sich das Paar in ihrer Wahlheimat Florida das Jawort.

Anzeige Anzeige

Thomas Burg/ ActionPress Laura Müller, "Pocher vs. Wendler"

Anzeige Anzeige

Action Press / Thomas Burg Michael Wendler und seine Frau Laura Müller

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was denkt ihr – bekommt Laura wieder einen Jungen oder ein Mädchen? Ich glaube, sie bekommt einen zweiten Jungen. Es wird bestimmt ein Mädchen! Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de