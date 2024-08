Hilary Duff zeigt stolz die Kurven ihres After-Baby-Bodys

Hilary Duff (36) brachte vor drei Monaten ihr viertes Kind auf die Welt. Jetzt wird sie während eines Ausflugs in Los Angeles fotografiert – und präsentiert dabei selbstbewusst ihren After-Baby-Body! Auf Fotos, die Daily Mail vorliegen, strahlt die Schauspielerin in einem lässigen Outfit, bestehend aus einem nudefarbenen Body, einer Jeans sowie einer Jacke mit Blumenprint. Stilsicher kombiniert sie dazu Sneaker der Marke Nike, goldene Creolen und eine goldgerahmte Sonnenbrille.

Hilary begeistert aber nicht nur mit ihrem Look, sondern machte ihren Fans kürzlich auch Hoffnung auf neue Musik. Sie veröffentlichte eine Reihe an Schnappschüssen aus ihrem Leben auf Instagram – darunter Bilder, die die 36-Jährige in einem Aufnahmestudio zeigen. "Nimmst du neue Musik auf? Kommt die Königin der Popmusik zurück?", schrieb ein Follower unter ihren Beitrag, während ein anderer anmerkte: "Oh mein Gott, du bist im Studio! Das ist mein größter Traum."

Ob die Nutzer mit ihren Vermutungen recht haben, gibt die Familienmutter nicht preis. Dafür offenbarte sie aber vor Kurzem, dass ihre vierte Schwangerschaft nicht unbeabsichtigt war. "Wir haben dieses Baby tatsächlich geplant", verriet Hilary im "Informed Pregnancy"-Podcast und ergänzte: "Ich glaube, ich bin eine der impulsivsten und durchdachtesten Personen, die ich kenne. Ich überlege mir Dinge, aber ich habe noch niemandem davon erzählt, und wenn ich bereit bin, schwanger zu werden, bin ich im Grunde schon schwanger."

Getty Images Hilary Duff, 2019

Instagram / hilaryduff Hilary Duff und ihre Tochter Townes im Mai 2024

