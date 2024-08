Leidet Verena Kerth unter der Trennung von Marc Terenzi?

Vor wenigen Wochen bestätigten Verena Kerth (43) und Marc Terenzi (46) nach zahllosen Spekulationen ihr Liebes-Aus. Wie geht es der Moderatorin aktuell so frisch nach der Trennung? "Mir geht’s ganz gut", verrät die Blondine im Interview mit RTL. Doch in dieser schwierigen Phase ihres Lebens sei nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen gewesen, doch daraus habe sie das Beste gemacht: "Ich habe nur Sachen gemacht, die mir gutgetan haben. Ich war jeden Tag beim Sport, ich habe mich gesund ernährt, ich war viel zu Hause. Ich war viel alleine. Ich hatte auch viele einsame Momente, muss man sagen. Die mir aber sehr gutgetan haben."

Nun konzentriert sich Verena offenbar ganz auf sich. Demnächst wolle sie mit ihrer prominenten Freundin Claudia Obert (62) in den Urlaub fahren. "Es war sehr turbulent die letzten zwei Jahre. Und ich will einfach wieder zu mir kommen und durchstarten nach dem Urlaub", erklärt die gebürtige Münchenerin.

In der vergangenen Woche meldete sich auch der Musiker zu Wort und teilte seine Gefühle zur Trennung mit. In seiner Instagram-Story schrieb der Sänger: "Manchmal muss man sich selbst besser finden, als in etwas zu bleiben, das zu viele Fragen aufwirft." Trotz der Trennung scheint es Marc den Umständen entsprechend gut zu gehen: "Das Leben geht weiter. Es gibt immer einen Weg. Ich lebe. Beweis."

Anzeige Anzeige

Getty Images Verena Kerth, Moderatorin

Anzeige Anzeige

ActionPress / Wehnert, Matthias Marc Terenzi im März 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, dass es ein Liebes-Comeback geben könnte? Ja, da glaube ich fest dran! Hm, das kann ich mir nicht vorstellen. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de