Single oder vergeben? So läuft Evelyn Burdeckis Liebesleben

Evelyn Burdecki (35) geht nun schon seit geraumer Zeit als Single durchs Leben. Hat sich das mittlerweile geändert oder ist der Realitystar noch auf der Suche nach der ganz großen Liebe? "Ich glaube, das Suchen bringt alles nichts. Wenn, dann wird man gefunden. Das ist so mein Motto", erklärt die Blondine im Interview mit RTL und scheint sich auf das Schicksal verlassen zu wollen. Ganz spezielle Anforderungen hat Evelyn auch nicht an ihren potenziellen Partner. "Gerne ein bisschen pummelig, es könnte aber auch flach sein. Er soll einfach sympathisch sein", verrät sie.

Ein Promi scheint es ihr dabei bereits angetan zu haben: der Immobilienmakler Marcel Remus (37)! Auch wenn das TV-Gesicht bereits vergeben ist, kommt Evelyn gar nicht aus dem Schwärmen heraus: "Marcel ist auch süß. Der hat so einen schönen Mallorca-Touch. Der hat schöne blaue Augen. Ich glaube, Marcel wäre für jede was, oder? Also jeder, der Marcel sieht, denkt sich: Wow, ist das ein hotter Typ."

Nicht nur in Sachen Liebe gibt es bei der einstigen Dschungelkönigin einige Dinge, die ihr wichtig sind. Auch bei der Freundschaft zu anderen Promis müssen einige Aspekte stimmen, damit es funktioniert. "Es ist wichtig, dass wir uns nicht als Konkurrentinnen sehen!", plauderte Evelyn gegenüber Bild aus und fügte noch hinzu: "Wir haben alle einen Job im Fernsehen und es ist ein Haifischbecken. Umso wichtiger ist es, dass man auch mal abseits der Kamera spricht und sich gut versteht."

Getty Images Evelyn Burdecki im September 2022 in Köln

Getty Images Evelyn Burdecki im September 2023

Glaubt ihr, dass Evelyn bald den Mann fürs Leben findet?



