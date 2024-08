So schön strahlt Blake Lively bei Promo für ihren neuen Film

Sie befolgt immer das Motto: Für einen Tag voller Promo und Presse ihres aktuellen Films "Nur noch ein einziges Mal" legt Blake Lively (36) nun gleich drei bezaubernde Auftritte hintereinander hin. Auf Instagram teilt eine ihrer Stylistinnen jetzt einige Schnappschüsse des Tages und hält dabei die unglaublichen Kleider fest, in denen Blake aufgekreuzt ist. Was dabei auffällt? Jedes kunstvolle Ensemble hat einen äußerst floralen Flair und zeigt Blumenprint oder Pflanzenmotive. Zu einem der Kleider kombiniert die Schauspielerin sogar eine kleine Handtasche in Form eines Fliegenpilzes!

Warum verfolgen all ihre Looks ein Pflanzenmotto? Die Antwort ist ganz einfach: In dem romantischen Film spielt Blake eine Floristin, die ihren eigenen Blumenladen eröffnet. Dass die Schauspielerin ihren Charakter mit ihren Looks wiedergibt, kommt bei den Fans ziemlich gut an. Unter dem Beitrag ihrer Stylistin schreiben sie: "Pure Perfektion!" und "Ich kann meinen Augen kaum glauben, weil Blake so wunderschön aussieht! Hab Erbarmen mit uns, Blake, das ist ein Glitzerstein-Regenbogen-Blumen-Traum!" Auch Supermodel Gigi Hadid (29) zeigt sich begeistert. "Wow!", schreibt sie und fügt dahinter ein Emoji mit Herzaugen hinzu.

Obwohl ein Großteil der Fangemeinde wie verrückt auf den Kinostart hinfiebert, haben manche eingefleischte Anhänger noch Reservationen. Sie befürchten, dass der Film der Buchvorlage nicht gerecht werden wird. Doch Blake beruhigte die Fans bereits im Juni und meinte gegenüber Entertainment Tonight: "Es gibt immer Leute, denen das Buch besser gefällt als der Film [...]. Aber ich denke, wir haben einfach unser Bestes getan, um das Buch und die Fans zu ehren."

United Archives GmbH / ActionPress Blake Lively im September 2018

Elder Ordonez / SplashNews.com Shutterstock Justin Baldoni und Blake Lively am Filmset von "It Ends With Us" im Mai 2023

