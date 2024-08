Supersüß: James Middleton planscht mit seinen Hunden im Pool

Den heißen Sommer verbringt man am besten am Pool. Dieser Meinung sind anscheinend auch James Middleton (37) und seine Hunde Mable und Isla. In einem aktuellen Beitrag, den der Bruder von Prinzessin Kate (42) auf Instagram teilt, sitzen die beiden Vierbeiner erwartungsvoll am Rand eines glitzernden Pools. Als ein Spielzeug in das Planschbecken fällt, lässt Mable nicht lange auf sich warten: Die Hündin macht einen großen Satz und landet direkt vor der Kamera im Pool. Zu dem niedlichen Video schreibt James: "Meine Damen und Herren, Mable hat eine sehr wichtige Ankündigung... Kanonenball!"

Der Hundepapa appelliert außerdem an seine Follower, Hunde immer schön kühl zu halten und ihnen genügend Wasser zur Verfügung zu stellen. Es seien immerhin die heißesten Tage des Jahres. Die süßen Aufnahmen seiner pelzigen Haustiere kommen bei seinen Fans richtig gut an. "Deine Beiträge erinnern mich daran, wie schön das Leben sein kann, wenn man einen Hund an seiner Seite hat.", "Das ist einfach wunderbar und erfüllt mich mit so viel Freude!" und "Ich liebe es, wie sie springt!", schreiben sie in den Kommentaren.

Der 37-Jährige ist nicht nur Hundepapa, sondern auch Vater eines kleinen Menschenkindes. Sein Sohn kam im vergangenen Jahr auf die Welt und hört auf den Namen Inigo. Eigentlich hält James seinen Nachwuchs so gut es geht vom Rampenlicht fern, doch für seinen Geburtstag im April ließ er ein wenig locker. Damals teilte er einen Schnappschuss von sich und seinem Sohn, der eine viel zu große Beret-Mütze auf dem Kopf hat.

Instagram / jmidy James Middleton mit seiner Familie, Dezember 2023

Instagram / jmidy James Middelton und sein Sohn Inigo im April 2024

