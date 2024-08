Pool-Unfall: So landete Zac Efron im Krankenhaus auf Ibiza

Zac Efron (36) versetzte seine Fans am Wochenende in Sorge: Am Samstag wurde bekannt, der Schauspieler sei nach einem Unfall ins Krankenhaus eingeliefert worden. Laut TMZ planschte er am Samstagmorgen auf Ibiza eine Runde mit seinen Freunden im Pool. Der High School Musical-Star wagte einen Sprung ins flache Wasser und schlug mit seiner Brust auf dem Boden des Schwimmbeckens auf. Da Zac nach dem Aufprall eine große Menge Wasser verschluckt hatte und kurzzeitig benommen war, brachte man ihn ins Krankenhaus. Dort wurde seine Lunge geröntgt, bevor er wieder entlassen wurde.

Scheinbar hat der Unfall seinen weiteren Urlaub nicht beeinträchtigt – der "The Greatest Showman"-Darsteller genoss am Sonntag ein Abendessen mit Freunden und verließ anschließend die Balearische Insel, um in die Vereinigten Staaten zurückzukehren. Dass der Vorfall keinen bleibenden Schaden hinterlassen hat, präsentierte der Hottie schon gestern stolz auf Instagram. "Glücklich und gesund – danke für die guten Wünsche", schrieb Zac dort zu einem Schnappschuss, der ihn oberkörperfrei beim Training in der Sonne zeigt.

Obwohl er in "Baywatch" erfolgreich einen Rettungsschwimmer mimte, scheint Wasser nicht unbedingt Zacs Element zu sein. Vor seiner Pool-Pleite hatte ihn bereits ein weiterer Unfall ins Krankenhaus gebracht. So rutschte er in seinem Haus auf nassem Boden aus und brach sich den Kiefer bei seinem Sturz. "Ich bin fast gestorben", gestand der Schauspieler nach dem Vorfall gegenüber Men's Health.

Instagram / zacefron Zac Efron auf Ibiza, 2024

Getty Images Zac Efron bei der Premiere von "The Iron Claw" im Dezember 2023

