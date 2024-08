Ryan Reynolds' Tochter Inez sorgte am Filmset für Streit

Ryan Reynolds (47) streitet als Deadpool in seinem neuen Film Deadpool & Wolverine immer wieder mit Wolverine, der von Hugh Jackman (55) gespielt wird. Beim Publikum sorgt das für viele Lacher – aber hinter den Kulissen sah es ganz anders aus! Auf Instagram verrät der gebürtige Kanadier, dass jemand ganz anderes ihn um den Verstand gebracht hat: und zwar seine eigene Tochter Inez! Die siebenjährige Tochter von Ryan und seiner Frau Blake Lively (36) hat in dem neuen Streifen eine Cameo-Rolle als Kidpool, was vorher niemand wusste.

In einem emotionalen Post im Netz enthüllt Ryan, dass Inez sein einziger Konfliktpartner am Set war. Dabei teilte er ein herzerwärmendes Bild der beiden in ihren Kostümen, während sie in eine ernste Diskussion vertieft waren. "Der einzige Co-Star, mit dem ich gestritten habe. Die meisten denken, Kidpool ist die Dreckigste. Aber sie ist auch ziemlich gut im Kontern und bringt nie den Müll raus", witzelt Ryan in dem Post über seinen Sprössling.

Ryan und Blake, die seit 2012 verheiratet sind, teilen zusammen vier Kinder: James, Inez, Betty und den neugeborenen Olin. Blake hat so wie Töchterchen Inez auch einen Gastauftritt in "Deadpool & Wolverine". Sie erscheint als sexy Ladypool mit dem klassischen Kostüm und langen blonden Haaren.

