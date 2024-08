Deshalb zieht Anna-Carina Woitschack für den Playboy blank

Anna-Carina Woitschack (31) zeigt, was sie hat! Die Schlagersängerin hat sich für die neueste Ausgabe des Playboys teilweise bis auf die Unterhose nackt ausgezogen. Im Interview mit dem Magazin gibt sie nun ihre Beweggründe für diese Entscheidung preis. Mit dem Shooting wollte sie zeigen, dass sie eine selbstbewusste junge Frau ist, die seit vielen Jahren alles für ihre große Leidenschaft tut. "Denn vielleicht seht ihr mich auf den Bildern jetzt zum ersten Mal nackt – nackig mache ich mich aber seit 13 Jahren mit meiner Musik. Auf der Bühne zu stehen ist für mich auch eine Form von Nacktheit", führt Anna-Carina stolz aus.

Anna-Carina zeigt sich auf den Fotos wie "Gott [sie] schuf" und trägt zudem dazu bei, das Thema Nacktheit zu enttabuisieren. Vor allem ihren Fans möchte sie mit dem Schritt, alle Hüllen fallen zu lassen, eine wichtige Botschaft mit auf den Weg geben: "Die Playboy-Bilder unterstreichen das, was ich auch mit meiner Musik sagen möchte: Genießt den Moment und lebt euer Leben im Jetzt – und zwar so, wie ihr es möchtet." Dass sie eventuell auch mit Gegenwind rechnen muss, ist Anna-Carina durchaus bewusst: "Ich habe mir ein dickes Fell über die letzten Jahre zugelegt und bin mir bewusst, dass ich mit dieser Neugierde rechnen muss, wenn ich in der Öffentlichkeit stehen möchte."

Vor ein paar Jahren wäre der Schritt, sich vor unzähligen Mensch nackt auszuziehen, für Anna-Carina undenkbar gewesen. "Früher habe ich mich gefragt: 'Was werden die anderen sagen? Ist das richtig?' Aber jetzt mache ich das, was sich für mich richtig anfühlt. Es ist mir egal, ob es jeder mag. Ich finde es toll – und das ist die Hauptsache", erklärte sie im Interview mit Bild. Zuspruch bekam die 31-Jährige auch von Freunden und Familie. Sowohl ihr Partner Daniel Böhm als auch ihre Eltern unterstützten Anna-Carina, wo es nur ging – ihr Freund begleitete sie sogar zu ihrem Shooting auf Gran Canaria.

Anna-Carina Woitschack, Sängerin

Anna-Carina Woitschack und ihr Partner Daniel im Urlaub

