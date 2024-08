Kourtney Kardashian teilt süßes Kuschelfoto mit Baby Rocky

Kourtney Kardashian (45) gönnt sich eine entspannte Kuscheleinheit mit ihrem jüngsten Sohn. Die TV-Bekanntheit teilt nun in ihrer Instagram-Story ein Bild, das zeigt, wie sie und der neun Monate alte Rocky in einem Sessel schmusen. Kourtney trägt dabei ein modisches schwarzes Outfit, bestehend aus langen Stiefeln, einem T-Shirt und einer passenden Sonnenbrille. Ihr Wonneproppen ist in eine kurze silberfarbene Glitzerhose und ein rotes T-Shirt gekleidet. Während die Unternehmerin ihren Sohn mit einem Arm hält und lächelnd zur Seite blickt, verdeckt ein kleines weißes Herz-Emoji Rockys Gesicht.

Kourtney und Ehemann Travis Barker (48) erfreuen sich an jedem Moment mit ihrem jüngsten Familienmitglied. Bereits in einer kürzlich ausgestrahlten Episode von The Kardashians nahm Kourtney Rocky zu seinem ersten Blink182-Konzert in Australien mit. "Oh, dieses große Lächeln für Daddy. Ich liebe dich", sagte Travis, als er seinen Sohn begrüßte. Auch hinter den Kulissen zeigt sich, wie stolz der Schlagzeuger auf die Anwesenheit seines Jüngsten bei der Show ist und betont, wie schön es sei, Rocky dabei zu haben.

Neben Rocky hat Kourtney drei weitere Kinder aus ihrer früheren Beziehung mit Scott Disick (41): Söhne Reign (9) und Mason (14) sowie Tochter Penelope (12). Immer wieder sorgten sich die Fans, dass Kourtneys drei ältere Kinder seit der Geburt von Rocky zu kurz kommen. Nun soll vor allem Sohnemann Mason für Herzschmerz bei der stolzen Mama sorgen: Wie eine der Familie nahestehende Quelle kürzlich gegenüber Life & Style ausgeplaudert hat, soll sich der Teenie dazu entschieden haben, dauerhaft bei seinem Vater leben zu wollen. "Ihr Herz ist gebrochen. Sie ist untröstlich darüber", verriet der Insider und erklärte: "Sie gibt letztendlich Scott die Schuld."

Getty Images Kourtney Kardashian und Travis Barker, Januar 2024

MEGA Mason Disick und sein Vater Scott, Oktober 2021

