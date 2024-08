Eva wanderte mit George aus: Wie geht es Vater Chris Broy?

Vor wenigen Tagen verkündete Evanthia Benetatou (32) überraschende News. Die einstige Der Bachelor-Kandidatin wanderte mit ihrem Sohn George nach Dubai aus. Was sagt Chris Broy (35), der Vater des Kindes, dazu? Bisher hatte sich der Reality-TV-Star noch nicht zum Umzug seiner Ex-Partnerin geäußert. Doch nun bricht er auf Instagram sein Schweigen. "Ich glaube, ihr könnt euch alle vorstellen, dass es mir nicht einfach fällt, dass die Situation gerade da ist", gesteht er seinen Fans.

Trotzdem will der ehemalige Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmer nicht ganz mit der Sprache rausrücken. Das hat auch einen bestimmten Grund, denn Chris möchte damit Ärger aus dem Weg gehen. "Ich weiß, dass wenn ich jetzt zu diesem Zeitpunkt etwas dazu sagen würde, dass es Stress geben würde. Das brauchen wir alle nicht", betont der 35-Jährige. Auch richtet er sich mit einer Bitte an seine Follower: "Ich möchte euch darum bitten, mir einfach die Zeit zu geben, das alles zu verarbeiten. Ich werde mich vielleicht bald dazu melden."

Offenbar leidet Chris unter Evas Entscheidung, mit ihrem gemeinsamen Sohn auszuwandern. Die 32-Jährige hingegen ist überglücklich. Mit ihrem Umzug nach Dubai geht für die junge Mutter offenbar ein langjähriger Traum in Erfüllung, wie sie vor wenigen Tagen auf Instagram mitteilte. "Vor genau zehn Jahren begann ein neuer Lebensabschnitt für mich in Abu Dhabi, als Flugbegleiterin bei Etihad Airways. Ich lebte drei Jahre dort und lernte den Ort lieben", erklärte sie und fügte hinzu: "Die Sehnsucht nach Abu Dhabi blieb immer. Nach sieben Jahren ist es nun an der Zeit, diesen Traum zu verwirklichen und zurück in die Emirate zu ziehen."

Instagram / chris_broy Chris Broy, Reality-TV-Star

Getty Images Eva Benetatou im Juni 2024

