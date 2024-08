Fabio De Pasquale geht es nach seiner Trennung gar nicht gut

Fabio De Pasquale (29) geht es nicht gut. Der Realitystar hat sich erst kürzlich von seiner Freundin Laura Steinert getrennt. Nun macht er eine harte Zeit durch: "Es ist schwer, das alles zu verarbeiten, aber innerlich weiß ich, dass es so sein muss. Ich versuche, mich abzulenken und manchmal habe ich das Gefühl, ich schaffe das. Morgen werde ich zu meiner Familie fliegen und werde erst mal dort bleiben", schreibt der "All Star Shore"-Gewinner niedergeschlagen in seiner Instagram-Story.

Weiter deutet Fabio an, dass wohl einiges zwischen den Ex-Partnern vorgefallen ist. "Ich bin nicht perfekt und habe sehr viele Fehler gemacht. Nichtsdestotrotz bin ich nur ein Mensch und werde aus meinen Fehlern lernen. Ich habe wirklich geliebt und mein Herz ist jetzt leer und erschöpft", betont der Ex von Marlisa Rudzio (34) ehrlich. Genaue Trennungsgründe nannten Laura und Fabio bislang nicht, aber sie ließen bereits anklingen, dass viel passiert ist.

Insgesamt neun Monate gingen Fabio und seine Freundin gemeinsam durchs Leben. An Weihnachten im vergangenen Jahr teilte der einstige Temptation Island-Teilnehmer das erste Foto mit seiner neuen Partnerin. In den Monaten danach durchlebten Fabio und Laura aber bereits eine Krise und trennten sich für kurze Zeit. Nun soll die Trennung aber endgültig sein.

Instagram / this.is_fabio Fabio de Pasquale und Laura Steinert

RTL Fabio De Pasquale, Influencer

