Ralf Schumacher und Étienne turteln im Frankreich-Urlaub

Ralf Schumacher (49) muss sein Liebesglück nun endlich nicht mehr verstecken und das genießt er in vollen Zügen! Der Rennfahrer machte vor wenigen Wochen seine Beziehung zu dem Franzosen Étienne Bousquet-Cassagne publik. Mit ihm gönnt er sich vor dem Beginn des nächsten Trips als Motorsportexperte noch ein paar sonnige Tage an der Côte d'Azur vor Saint-Tropez auf einer Jacht. Fotos, die Bild vorliegen, zeigen die beiden ganz verliebt auf dem Deck des Luxusbootes. Auf einem Schnappschuss gibt Ralf seinem Partner einen liebevollen Kuss beim Sonnenbaden. Eine weitere Aufnahme hält einen besonders süßen Moment fest: Darauf lehnt sich Étienne entspannt an die Brust seines Liebsten an, der ihm dabei auf die Schläfe küsst.

Auch wenn das Paar seine Zweisamkeit sichtlich genießt – alleine urlauben sie nicht. Mit von der Partie sind nämlich auch der Sohn des 49-Jährigen, David (22), und dessen Freundin Vivien (23). Der Motorsportler unterstützte Ralf nach seinem Coming-out komplett und scheint sich mit Étienne auch ziemlich gut zu verstehen. "Es freut mich sehr, dass du endlich jemanden gefunden hast, bei dem man wirklich merkt, dass du dich sehr wohl und geborgen fühlst, egal ob Mann oder Frau. Ich stehe zu 100 Prozent hinter dir, Papa, und wünsche euch alles Gute und herzlichen Glückwunsch!", schrieb David auf Instagram.

Ralf teilte die Liebesnews zwar erst vor rund einem Monat mit der Welt, doch Étienne und er gehen schon ziemlich lange gemeinsam durchs Leben: Seit zwei Jahren sollen die beiden laut mehreren Medienberichten liiert sein. Cora Schumacher (47), die Ex-Frau des Formel-1-Stars, hat den Franzosen auch schon vor längerer Zeit kennengelernt. "Das war im letzten Jahr im April, Ralf hat uns in sein Haus in St. Tropez eingeladen. Dort haben Cora und ich auch Étienne kennengelernt. Es war ein großer Spaß", verriet ihr Kumpel gegenüber Bild. Obwohl sich alle zu dem Zeitpunkt gut verstanden haben sollen, hat es in den vergangenen Wochen eher so gewirkt, als ob die Reality-TV-Bekanntheit traurig über die Beziehung ist.

Instagram / davidschumacher_official Ralf und David Schumacher in Salzburg, 2020

Instagram / etn_cst Ralf Schumacher und sein Partner Étienne

