Mit dieser süßen Geste überraschte Ryan Reynolds seine Blake

Ryan Reynolds (47) und Blake Lively (36) gehen schon seit vielen Jahren gemeinsam durchs Leben. Am Anfang ihrer Beziehung überraschte der kanadische Schauspieler die Gossip Girl-Darstellerin wöchentlich mit einem romantischen Geschenk. Im Interview mit People ruft sich Blake diese süßen Momente jetzt noch einmal in Erinnerung. "Als mein Mann und ich zusammenkamen, schickte er mir jede Woche einen Blumenstrauß", erzählt die Schauspielerin und fügt hinzu: "Er schickte auch immer eine Karte, auf der nur ein Satz stand, der etwas enthielt, was in der Woche passiert ist – etwas Lustiges oder Emotionales, das einer von uns gesagt hat." Blake schwärmt bis heute von dieser "schönen, romantischen Sache".

Auch heutzutage weicht Ryan seiner Blake nicht von der Seite. Der Hollywoodstar begleitete seine Frau am Dienstag zur Premiere ihres neuen Films Nur noch ein einziges Mal in New York City. Das Paar schien in eleganten Outfits zu der Abendveranstaltung: Die Beauty trug auf dem roten Teppich ein kunterbuntes Vintage-Kleid des Labels Versace. Ryan wählte hingegen einen olivgrünen Anzug mit einem Blumenanstecker. Für die vierfache Mutter sei es "das Beste", dass ihr Gatte sie zu solchen Events begleite und ihr den Rücken stärke.

Blake und Ryan daten sich schon seit vielen Jahren. Im Jahr 2012 traten die beiden Hollywoodstars dann vor den Traualtar und versprachen sich die ewige Liebe. Im Laufe ihrer Ehe durften sie die Kids James, Inez, Betty und Olin auf der Welt begrüßen. Ob die Familienplanung für das Ehepaar damit abgeschlossen ist? In einem Interview mit E! News scherzte der Deadpool-Star jedenfalls auf die Frage nach weiterem Nachwuchs. "Je mehr, desto besser. So viele wie möglich. So viele kleine Herzchen wie möglich, die einfach herumlaufen und das Haus kaputtmachen. Ich liebe es. Lass uns mehr davon kriegen", lachte er.

Getty Images Blake Lively und Ryan Reynolds bei der Premiere von "It Ends With Us" im August 2024

Getty Images Ryan Reynolds und Blake Lively mit ihren Kindern, 2016

