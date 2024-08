Vor Krankenhausaufenthalt: So schlecht ging es Carmen Geiss

Vor wenigen Tagen bereitete Carmen Geiss (59) ihren Fans Sorgen: Die Frau von Robert Geiss (60) postete einen Schnappschuss von sich im Krankenhaus. Sie litt unter einer Bauchspeicheldrüsenentzündung, konnte aber seither schon wieder entlassen werden. Im Gespräch mit RTL plaudert sie nun aus, sie sei ursprünglich davon ausgegangen, sie habe sich einen gewöhnlichen Magen-Darm-Infekt eingefangen. "Aber als es am nächsten Tag noch genauso schlimm war oder schlimmer wurde und ich gar nicht mehr in der Lage war zu gehen oder zu sprechen, hab ich mir gesagt: 'Okay, ich gehe dann doch mal ins Krankenhaus'", schildert die TV-Persönlichkeit.

Damit gerechnet, dass es so schlimm wird, habe sie keineswegs. "Also ich muss sagen, als ich die Diagnose Bauchspeicheldrüsenentzündung bekommen habe, waren wir natürlich alle geschockt", erzählt Carmen. Im Krankenhaus hing sie rund um die Uhr an Infusionen, erhielt ein Antibiotikum und konnte schließlich nach vier Tagen wieder entlassen werden. Doch auch jetzt sitzt ihr die Erkrankung noch in den Knochen. In der kommenden Zeit will sich der Die Geissens-Star daher ein wenig zurücknehmen: "Jetzt brauche ich noch die nächsten zwei bis drei Wochen eine Art Detox – also muss aufpassen, was ich esse, darf keinen Alkohol trinken und sollte Stress vermeiden. Dann müsste ich wieder die Alte sein!"

Zuvor hatten sich Fans bereits Sorgen um Carmen gemacht. Nachdem ihr Gatte Robert mit seiner Ozempic-Beichte Schlagzeilen gemacht hatte, fiel auch ihre erschlankte Silhouette auf. Auf Bildern, die die Blondine im Juni auf Instagram mit der Welt teilte, sah sie auffällig dünn aus. "Ich finde, dass [Carmen] angegriffen aussieht. Nicht gesund", kommentierte ein besorgter User unter einem der Beiträge.

Instagram / Carmen Geiss TV-Star Carmen Geiss, im August 2024

Instagram / carmengeiss Carmen Geiss im Juni 2024

