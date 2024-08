Cringe? Robert Geiss knabbert an dem Ohr von Tochter Shania

Hat Robert Geiss (60) es damit etwa übertrieben? Der Unternehmer gibt seinen Fans immer wieder Einblicke in seinen Alltag. So auch diesmal. Auf Instagram teilt er nun einen Clip, in dem er neben seiner Tochter Shania (20) sitzt. Während sie ein Lied mitträllert und sich dazu bewegt, packt ihr Vater sie plötzlich an den Hals und knabbert genüsslich grinsend an ihrem Ohr. Dazu schreibt der Die Geissens-Star: "Heute einen wunderschönen Tag am Beach in Saint-Tropez. Ich habe Shania zum Fressen gern. Einen schönen Abend."

Bei vielen von Roberts Followern stößt dieses Video allerdings auf Unverständnis. "Das sieht irgendwie ganz falsch aus", schreibt ein Nutzer unter die Aufnahme, während ein anderer zustimmt: "Wie kommt man als Vater darauf?" Ein weiterer Fan geht sogar einen Schritt weiter und sinniert: "Irgendwie ein seltsames Verhalten von Robert. Vielleicht hat er ein Alkoholproblem [...]. Keine Tochter findet so ein Verhalten normal." Ein User nimmt den zweifachen Vater aber auch in Schutz und stellt klar: "Ich mag die Angeber-Familie auch nicht, aber da ist nichts dabei. Wenn man sich gut mit seiner Familie versteht, kann so ein Quatsch auch mal passieren."

Zumindest scheint zwischen Robert und seiner Tochter mittlerweile alles wieder gut zu sein – zuletzt hing der Haussegen bei der Millionärsfamilie nämlich etwas schief. In einer Folge von "Die Geissens" ärgerten sich Robert und seine Frau Carmen (59) nämlich über die fehlende Arbeitsmoral ihrer Töchter. "Mir reicht es langsam. Wenn die Kinder jetzt nichts auf die Reihe bekommen, dann müssen wir sie rausschmeißen", schimpfte er. Daraufhin erklärten seine Sprösslinge: "Papa kann schon nicht so nett sein, wenn er sauer auf uns ist. Papa ist ein bisschen enttäuscht von uns, weil wir nicht wirklich arbeiten."

Instagram / shania__geiss Robert und Shania Geiss

Instagram / shaniageiss Davina und Shania Geiss, Reality-Bekanntheiten

