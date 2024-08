Flippiger Look: Julia Fox präsentiert ihre Bauchmuskeln

Julia Fox (34) ist bekannt für ihre auffälligen Outfits – jetzt setzt die "Uncut Gems"-Darstellerin erneut ein modisches Statement in New York! Auf Bildern, die Daily Mail vorliegen, zeigt sich die Ex-Verflossene von Kanye West (47) in einem gelben Crop-Top und einem längeren Rock, der anscheinend aus mehreren Boxershorts besteht. Den Blick lenkt Julia definitiv auf ihre durchtrainierten Bauchmuskeln, die auf den Schnappschüssen zur Geltung kommen. Passend zu ihrem Oberteil trägt sie gelben Lidschatten – ihre platinblonden Haare wehen im Wind.

Ihre dramatischen Looks vergessen ihre Fans nicht so schnell – genauso wie ihr Outing vor wenigen Wochen. Auf TikTok bestätigte die 34-Jährige, dass sie auf Frauen steht. Mit einem lustigen Clip nahm sie ihre vergangenen Liebschaften aufs Korn und scherzte: "Tut mir so leid, Jungs. Wird nicht wieder vorkommen." Die ehemalige Domina bekam von ihren Fans unter dem Video eine Menge Komplimente für ihre Offenheit. "Darauf habe ich nur gewartet, ich bin so stolz auf dich" oder "Wir sind so glücklich, dich zu haben! Danke für alles, Julia" waren einige Kommentare von ihren Followern.

Julia äußert sich öfter offen über ihre Sexualität. Unter anderem machte sie schon auf TikTok bekannt, dass sie seit über zwei Jahren enthaltsam lebt. "Zweieinhalb Jahre Zölibat und ich war noch nie glücklicher", schrieb die Mutter eines Sohnes unter den Beitrag. Schon 2022 gab sie auf der Plattform die ersten Anzeichen, dass sie sich von Männern fernhalten möchte: "Ich brauche keine Männer, die mich mögen, und das ist ein Luxus, den ich mir verdient habe, nachdem ich so viele Jahre lang dafür gesorgt habe, dass Männer mich mögen oder begehrenswert finden."

Getty Images Julia Fox, Künstlerin

Getty Images Julia Fox mit ihrem Sohn 2022 in Milan

