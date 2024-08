So viel nahm Laura Maria Rypa in zweiter Schwangerschaft zu

Laura Maria Rypa (28) erwartet momentan ihren zweiten Nachwuchs mit ihrem Verlobten Pietro Lombardi (32). Seitdem gibt die Influencerin ihren Followern auf Instagram immer wieder Einblicke in ihren Alltag und die Schwangerschaft. In einer Fragerunde möchte ein Bewunderer nun wissen, wie viel Laura bereits zugenommen hat. "Bis jetzt zwölf Kilo und bei Leano waren es 18 Kilo", antwortet die werdende Mama ehrlich.

Ihr erster Sohn erblickte Anfang 2023 das Licht der Welt – er kam als Frühchen. Da vor wenigen Wochen auch in ihrer zweiten Schwangerschaft Komplikationen auftraten und eine Frühgeburt drohte, begab sich Laura vorsichtshalber in ärztliche Obhut. Seit rund zwei Wochen ist die 28-Jährige wieder zu Hause und gab Entwarnung: "Wie ihr hören könnt, bin ich wirklich sehr erleichtert. Wir waren jetzt gerade beim Frauenarzt und es sieht alles gut aus."

Nachdem sich Laura ausreichend geschont hatte, verlängerte sich sogar wieder ihr Gebärmutterhals. Auch wenn ihr zweiter Sohn trotzdem jederzeit das Licht der Welt erblicken könnte, bleibt die baldige Zweifachmama positiv: "Der Kleine wiegt entsprechend seiner Woche. Ich hoffe, dass es wirklich so weitergeht, denn dann ist der Kleine vielleicht sogar erst in der 40. Woche da. Ich bin so erleichtert." Ihr Sohn "wächst und gedeiht" prächtig.

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi mit ihrem Sohn Leano, Januar 2023

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa, Influencerin

Wie findet ihr es, dass Laura Maria Rypa so offen über ihre Gewichtszunahme spricht? Ich finde das mutig und erfrischend! Für mich ist das eher unangenehm... Ergebnis anzeigen



