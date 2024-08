Für guten Zweck: George Clooney bietet sich für Datenight an

George Clooney (63) versteigert sich selbst für ein Abendessen in New York City im kommenden Monat – und Fans sind offenbar bereit, ein Vermögen für diese exklusive Zeit auszugeben! Das Startgebot lag bei umgerechnet 9.000 Euro, steigt aber derzeit auf satte 28.000 Euro. Die Wohltätigkeitsplattform Charitybuzz hofft, bis zum Ende der Auktion am 20. August rund 55.000 Euro zu erzielen. Der glückliche Gewinner darf einen Gast mitbringen und erlebt zuerst einen privaten Cocktail mit dem "Ocean’s 11"-Star, gefolgt von einer Dinner-Party mit einigen anderen Gästen.

Das Event, das am 24. September um 18:30 Uhr in New York City stattfinden wird, unterstützt die Clooney Foundation for Justice. Die Organisation setzt sich weltweit gegen Menschenrechtsverletzungen ein und betreibt mehrere Programme zur Unterstützung der Schwächsten der Gesellschaft. Ein Pressesprecher warb in einer offiziellen Mitteilung: "Genießen Sie einen privaten Cocktail vor dem Abendessen, machen Sie Fotos und erleben Sie ein privates, intimes Dinner mit Q&A." Die Teilnahme ist normalerweise auf Mitglieder des Charitybuzz Private Members' Club beschränkt, aber einige wenige Plätze sind wohl auch öffentlich verfügbar.

George gehört zu den gefragtesten Schauspielern Hollywoods – und auch mit 63 Jahren gilt er noch als absoluter Frauenschwarm. Mitte der Neunziger war ihm der große Durchbruch mit seiner Rolle des Kinderarztes Doug Ross in der Krankenhausserie "Emergency Room" gelungen. Der US-Amerikaner bewies im Laufe seiner Karriere eine gewisse Vorliebe für skurrile Rollen – wie unter anderem in Filmen wie "O Brother, Where Art Thou?" und "Out of Sight". George ist darüber hinaus auch als Drehbuchautor, Filmproduzent und Regisseur tätig.

Getty Images George Clooney, Schauspieler

