Tom Kaulitz bat Heidi Klums Kids um Segen vor der Verlobung

Tom Kaulitz (34) weiß, wie man Heidi Klums (51) Herz erobert. Der Tokio Hotel-Star und das Model sind mittlerweile schon seit fünf Jahren verheiratet – an die Verlobung kann sich Heidi allerdings noch erinnern, als wäre es gestern gewesen. Am Weihnachtsmorgen war die GNTM-Jurorin von ihrem Liebsten im Bett mit einem Ring überrascht worden. Ein Detail der liebevollen Geste sei für sie jedoch besonders rührend gewesen. "Das Süßeste, was mein Partner für mich getan hat, war, dass er zuerst meine Kinder gefragt hat, ob er um meine Hand anhalten darf", plaudert Heidi gegenüber People aus. Sie schwärmt: "Er hat also quasi mit meinen Kindern unter einer Decke gesteckt. Sie haben sich gemeinsam überlegt, wie sie es machen wollten."

Erst vor wenigen Tagen feierten Tom und Heidi ihren fünften Hochzeitstag. Wie auch schon in den vorherigen Jahren reiste das Paar für den besonderen Tag nach Capri. Auf Instagram postete die Blondine eine Reihe von Schnappschüssen, die sie beim Turteln mit ihrem Ehemann am Strand zeigen. Ihr Bikinitop hat sie auf den Fotos abgelegt und kuschelt sich oben ohne ganz eng an den Musiker. "Ich könnte mir keinen Besseren wünschen. Ich liebe dich, Tom", beteuert sie unter dem romantischen Posting.

Dass die beiden nach fünf Jahren Ehe noch lange nicht genug voneinander haben, daran lassen Tom und Heidi keinerlei Zweifel. Egal, ob auf dem Red Carpet oder im Netz – die Eheleute können kaum die Finger voneinander lassen. Vor einiger Zeit verriet die vierfache Mama gegenüber People, wie sie ihren Auserwählten am liebsten mag: "Er sieht nackt definitiv am besten aus."

Instagram / heidiklum Heidi Klum posiert mit ihren vier Kids und Tom Kaulitz

Instagram / heidiklum Heidi Klum und Tom Kaulitz im August 2024

