Marlen war nach Incis "Princess Charming"-Exit erleichtert

In der aktuellen Folge von Princess Charming entschließt sich Inci, das Liebesexperiment aus freien Stücken abzubrechen. Der Grund: Ein Flirt mit ihrer Mitstreiterin Marlen weckte in der Brünetten größere Gefühle, sodass sie sich nicht mehr auf das Kennenlernen der Princess Lea Hoppenworth konzentrieren konnte. Promiflash wollte daraufhin wissen, wie es Incis Villaflirt Marlen nach ihrem freiwilligen Abgang erging. "Einerseits war ich sehr traurig, dass Inci die Villa verlässt, da wir uns wirklich gut verstanden haben und ich ihre Gesellschaft sehr genossen habe. Andererseits wusste ich, dass dadurch alle Beteiligten dieses Dreiecks weniger leiden würden. Das brachte mir auch eine gewisse Erleichterung", gibt der Rotschopf im Nachhinein zu.

Im Gegensatz zu Inci stand für Marlen fest, dass sie der Verbindung zu Lea eine Chance geben möchte. Als sie das gegenüber dem Lockenkopf kommunizierte, wirkte sie nach Incis Empfindung ziemlich abgebrüht, sodass sie den Rotschopf sogar als "Stein" bezeichnete. Dieses Gefühl kann Marlen nachvollziehen, wie sie im Interview erklärt: "Natürlich hört man so etwas nicht gerne, und es hat mich auch getroffen. Trotzdem konnte ich nachvollziehen, woher ihre Worte kamen. Nachdem wir die Tage davor viel Zeit miteinander verbracht hatten, habe ich sehr abrupt versucht, Abstand zu Inci zu gewinnen." Der 31-Jährigen sei es leichter gefallen, einen klaren Cut zu setzen, statt einen sanften Übergang zu suchen, dennoch sei ihr bewusst, dass diese Vorgehensweise für Inci verletzend gewesen sei.

Inci war nicht die Einzige, die in Folge sieben der queeren Datingshow ihre Koffer packen musste. Zwei weitere Singles haben ab sofort nicht mehr die Möglichkeit, Lea näher kennenzulernen: Lara und Tommi. Erstere schickte die Princess nach Hause, da sie sich ihr lediglich auf eine "freundschaftliche Art und Weise" verbunden fühle. Auch mit Tommi kann sich die Blondine keine Liebesbeziehung in der Zukunft vorstellen. In einem Gespräch gestand Tommi Lea, eine polyamore Beziehung führen zu wollen. Mit dieser Beziehungsform kann sich die Princess jedoch nicht identifizieren.

Anzeige Anzeige

RTL Inci und Marlen, "Princess Charming"-Singles

Anzeige Anzeige

RTL Lea Hoppenworth, "Princess Charming" 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, dass Marlen jetzt ungestört eine Bindung zu Lea aufbauen kann? Ja, auf jeden Fall! Hm, ich kann mir vorstellen, dass sie Inci vielleicht vermissen wird. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de