Feuert Taylor Swift mit Songtitel-Änderung gegen Kanye West?

Zwischen Taylor Swift (34) und Kim Kardashian (43) herrscht seit Jahren eher dicke Luft. Auch der Ex-Mann des The Kardashians-Stars ist bei der Sängerin in Ungnade gefallen. Das deutet sie nun offenbar mit der Änderung des Titels ihres Songs "thanK you AIMee" an. Wie beispielsweise People berichtet, veröffentlichte die "Shake It Off"-Interpretin eine neu aufgenommene Live-Version ihres Liedes und änderte prompt den Namen – und zwar in "Thank You aimEe". Die Großschreibung der Buchstaben bildet das Wort "Ye", welches eine Anspielung auf den Namen von Kanye West (47) ist.

Bevor sie die Schreibweise ihres Songtitels änderte, hatten Fans gemunkelt, dass Taylors Hit einen Seitenhieb gegen Kim darstellt. Auf X lautete es unter anderem: "Oh mein Gott, 'thanK you aIMee' handelt von Kim Kardashian. Dieses Album ist so außer Rand und Band." Die BFF von Selena Gomez (32) ist bei ihren Bewunderern bekannt dafür, in ihren Lyrics oder Musikvideos kleine Hinweise zu verstecken, um wohl gewisse Botschaften durch die Blume zu schicken. Daher waren sich die Swifties einig, dass Taylors Stück ein Disstrack gegen die 43-Jährige sei.

Aber was ist der Grund für die Anfeindung der beiden Frauen? Der Clinch fing um 2009 an, als Kims damaliger Ehemann Kanye Taylors Dankesrede bei den VMA-Awards unterbrach. Daraufhin verteidigte die Vierfachmutter ihren früheren Partner. Taylor ließ sich dies nicht gefallen und lieferte sich einen öffentlichen Streit mit der Beauty, in dem sie North Wests (11) Mutter im Netz unter anderem als Schlange bezeichnete. Dies brachte eine jahrelange Fehde zwischen den Ladys ins Rollen.

Getty Images Taylor Swift, Sängerin

Getty Images Taylor Swift, Kanye West und Kim Kardashian im Jahr 2015

