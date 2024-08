Frauenfeindlicher Kommentar? Liam Payne kassiert Shitstorm

Eigentlich ist Liam Payne (30) als der Strahlemann von One Direction bekannt. Diese Zeiten sind wohl nun vorbei – zumindest, wenn es nach einem Video geht, das gerade auf TikTok die Runde macht. In dem viralen Clip ist zu sehen, wie der ehemalige Boyband-Star und seine Freundin Kate Cassidy ihre Looks präsentieren, bevor sie die Straßen von Manchester unsicher machen. Während des Outfitchecks merkt der 30-Jährige plötzlich an: "Wir sehen gut aus, schön und ausnahmsweise mal bedeckt." Diese Äußerung kommt bei einigen Fans so gar nicht gut an. Ihren Frust bringen sie direkt auf der Plattform X zum Ausdruck, wobei sie kein gutes Haar an dem Musiker lassen. "Ich habe ihn nie gemocht, nicht einmal als ich ein hormongesteuerter Teenager war", lautet das eher vernichtende Urteil eines Users. Ein anderer Nutzer kommentiert entrüstet: "Er behauptet immer, der Nette und Freundliche von One Direction zu sein. Igitt! Wohl eher ein wütender Frauenfeind."

Andere Zuschauer stehen dem Sänger wiederum zur Seite und verteidigen ihn. Ein User schaltet sich ein und bemerkt: "So viele Leute denken, dass sie aufgrund eines Sechs-Sekunden-Videos genau wissen, was Sache ist. Es ist ekelhaft, dass es vielen Menschen so leicht fällt, zu hassen." Bereits in der Vergangenheit sorgte Liam für Unmut bei seinen Fans. Im Juni 2022 wetterte er im Podcast "Impaulsive" von Logan Paul (29) gegen seine Ex-Bandmitglieder. Er gab unter anderem an, dass die Gruppe nur seinetwegen zustande gekommen sei: "Es begann mit meinem Gesicht und den Rest der Jungs haben sie dann nur noch hinzugefügt." Auch zum Thema Solokarriere äußerte sich der 30-Jährige selbstbewusst: "Ich bin der erfolgreichste aus der Gruppe." Im Netz brach daraufhin ein heftiger Shitstorm gegen den Musiker aus.

Liams Herzdame Kate scheinen die Negativkommentare über ihren Freund eher egal zu sein. Auch seine Aussage aus dem viralen Video machte ihr wohl nichts aus: Nachdem der Outfitcheck für TikTok im Kasten war, ging es für die zwei Turteltäubchen zu einem romantischen Dinner in Manchester. Der Musiker und das US-amerikanische Model wurden zum ersten Mal im Oktober 2022 zusammen gesichtet. Kurz darauf verriet ein Insider gegenüber The Sun: "Sie sind verrückt nacheinander. Kate ist ein wildes Mädchen, also wird Liam auf jeden Fall eine Menge Spaß haben." Seither zeigen sich die beiden auch immer wieder gemeinsam auf Events oder im Urlaub.

Tim P. Whitby / Getty Images One Direction bei den Brit Awards 2013

Backgrid / ActionPress Liam Payne und Kate Cassidy in Manchester

