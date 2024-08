Liam Payne und Kate Cassidy genießen romantische Date-Night

Liam Payne (30) hat gemeinsam mit seiner Freundin Kate Cassidy einen romantischen Abend in Manchester verbracht. Der One Direction-Star und das US-amerikanische Model wurden händchenhaltend vor dem edlen Restaurant Sexy Fish gesichtet, nachdem sie dort zu Abend gegessen hatten. Wie auf Paparazzifotos zu sehen ist, trug Liam ein blau-weißes Hemd zu schwarzen Jeans, während Kate mit einer schwarzen Weste mit edlen Knöpfen und einer passenden Capri-Leggings bezauberte. Seit Oktober 2022 sind Liam und die Influencerin offiziell liiert, seither zeigen sie sich auch immer wieder zusammen bei Events oder im Urlaub.

Das Date in Manchester folgt auf einen entspannten Tag, an dem der 30-Jährige sein Hotel allein verlassen hatte, während Kate noch einen ausgiebigen Shopping-Marathon in London unternahm, wie sie auf Instagram präsentierte. Ihre neuesten Errungenschaften sind unter anderem Designerstücke von Louis Vuitton, Hugo Boss und Co. – ihr ganzes Taxi war voll mit Einkaufstüten von Luxusläden.

Im vergangenen Jahr stand es um Liams Gesundheit nicht zum Besten. Ein Niereninfekt im Sommer zwang ihn sogar zur Absage einer Tour. Obwohl angeblich Pläne für eine Dokumentation über seine Zeit bei One Direction und seine Kämpfe mit persönlichen Problemen in Gang waren, entschied sich Liam zunächst dazu, sich stattdessen auf die Musik und seine Genesung zu konzentrieren. Ein Insider verriet gegenüber The Sun, dass er viele emotionale Momente beim Aufnehmen seines neuen Albums hatte. "Es flossen definitiv viele Tränen beim Arbeiten an diesen Liedern", sagte Liam selbst auf Instagram, als er im März die erste Single der Platte "Teardrops" veröffentlichte. Wann sein Album herauskommt, ist nicht bekannt.

