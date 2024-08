Joe Jonas feiert seinen 35. Geburtstag mit humorvollem Motto

Am vergangenen Donnerstag hatte Joe Jonas (35) einen ganz besonderen Grund zum Feiern: Seinen 35. Geburtstag. Den Ehrentag zelebrierte der Sänger auf besonders amüsante Weise: Wie auf Instagram zu sehen, entschied sich der Jonas Brothers-Star für eine Party, die das Thema "Poop" (zu Deutsch: "Kacke") aufgriff. Joe teilte einen Schnappschuss einer Rolle Toilettenpapier, auf der Folgendes geschrieben stand: "Scheiße, du bist 35!"

Die Feierlichkeiten begannen am 15. August, als seine Brüder Nick (31) und Kevin (36) ihn während eines Konzerts auf der Illinois State Fair mit einer dreistöckigen Torte überraschten. Der 35-Jährige trug dabei einen Jeans-Cowboyhut mit seinem neuen Alter und ließ es sich nicht nehmen, den Abend gebührend zu kommentieren. "Es dreht sich alles um mich, Leute", scherzte er in einem Video im Netz, in dem er auf der Bühne stand und sich wiederholte: "Heute geht es nur um mich."

In den 2000ern war Joe der große Durchbruch als Mitglied der Jonas Brothers gelungen. Zusammen mit seinen Brüdern Nick und Kevin bildete er eine der erfolgreichsten Boybands ihrer Zeit. Im Jahr 2019 kam es zum großen Comeback der Gruppe mit der Veröffentlichung der Single "Sucker" und des zugehörigen Albums "Happiness Begins". Auch im Alleingang ging es für den US-Amerikaner steil weiter: Innerhalb einiger Jahre schaffte er es, sich als Solokünstler sowie Schauspieler zu etablieren.

Anzeige Anzeige

Instagram / joejonas Toilettenpapier für Joe Jonas zum 35. Geburtstag

Anzeige Anzeige

Getty Images Nick, Joe und Kevin Jonas, Jonas Brothers

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was sagt ihr zu Joes Geburtstagsfeier? Ich finde es toll, dass er sich selbst nicht zu ernst nimmt. Na ja, ich finde das ein bisschen daneben. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de