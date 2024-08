"Princess Charming"-Kathi rechnete nicht mit ihrem Rauswurf

Kathis Reise bei Princess Charming nahm gerade erst Fahrt auf, da entschied sich Prinzessin Lea Hoppenworth, die Regensburgerin nach Hause zu schicken. Im Promiflash-Interview offenbart die Kandidatin nun, wie sich die Entscheidung für sie angefühlt hat. "Ich konnte Lea verstehen und würde ihr niemals ihre Gefühle absprechen. Ich hätte mich schon gefreut, noch länger zu bleiben, um sie besser kennenzulernen", erklärt die systemische Therapeutin. Trotz der Enttäuschung sei sie auch ein bisschen froh gewesen, wieder zurück in die Heimat fliegen zu können.

In der neuesten Episode konnte Kathi zwei Freundinnen der Princess von sich überzeugen und bekam von ihnen ein Date mit Lea spendiert. Gerade diese Situation habe sie in Sicherheit gewogen, dass das Kennenlernen mit ihrer Herzdame weitergehen würde. Das anschließende Rendezvous verlief anders als erwartet, da die Berlinerin wegen einer anderen Kandidatin betrübt war. Gegenüber Promiflash verrät Kathi: "Ich habe versucht, das Beste draus zu machen, hätte mir aber natürlich eher ein Date gewünscht, bei welchem sie mich weiter kennenlernen kann."

Der Rauswurf von Kathi überraschte in der Entscheidungsnacht nicht nur sie. Auch die anderen Kandidatinnen blickten verdutzt drein, als Lea die traurige Nachricht verkündete. "Ich habe sehr lange geschaut, ob bei unserem Date ein Funke oder eine romantische Verbindung entsteht – ich habe es aber leider nicht gesehen", begründete die 30-Jährige ihren Entschluss. Die Single-Dame reagierte darauf sehr gefasst und bot prompt an: "Falls du mal in Regensburg vorbeischaust, zeige ich dir gerne die Stadt."

RTL Ramona, Fiona und Lea Hoppenworth bei "Princess Charming" 2024

RTL Marlen, Sarah und Maike, "Princess Charming"-Singles

