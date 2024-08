Erkannt? Hier zeigt sich Prinzessin Kate mit blonder Mähne

Prinzessin Kate (42) ist für ihre glänzende Walla-Walla-Mähne bekannt. Seine brünetten Haare trägt der britische Royal meist leicht gewellt oder glatt. Zu besonderen Anlässen darf es auch gerne mal eine kunstvolle Hochsteckfrisur sein. Viele Experimente hat die Frau von Prinz William (42) mit ihrer Haarpracht bisher allerdings nicht angestellt – die größte Veränderung fand wahrscheinlich während ihrer Kindheitstage statt. Auf dem Foto strahlt die kleine Kate nämlich durch ihre blonden Haare mit der Sonne um die Wette.

Auf dem Kinderfoto befindet sich Kate mit ihrer jüngeren Schwester Pippa Middleton (40) und ihrem Vater Michael Middleton (75) in Jordanien. Die kleine Familie hatte antike Ruinen in Jerash, Jordanien, besucht. Der Ausflug ist allerdings nicht im Zuge eines Urlaubs zustande gekommen, sondern weil die Middletons für drei Jahre in Jordanien lebten. Grund dafür war Michaels Beruf: Der dreifache Vater war Flugbegleiter bei einer Airline, die ihn dorthin versetzte. Kate und Pippa besuchten zu dieser Zeit einen Kindergarten in dem Land am östlichen Ufer des Jordans, wie Mirror berichtet.

Auch Kates Schwester Pippa hat den in vergangene Jahren ihre blonden Haare verloren, was den beiden Schwestern aber geblieben ist, ist ihr inniges Verhältnis. Vor allem in der momentanen Situation mit Kates Krebserkrankung ist die 40-Jährige eine große Stütze für ihre Schwester. "Kate kann Pippa alles anvertrauen, was sie sich von der Seele reden muss. Das hat ihr sehr viel Trost gespendet", verriet ein Insider gegenüber OK!. Weiter noch offenbarte die Quelle, dass die beiden Frauen beste Freundinnen seien und in ständigem Kontakt stehen.

Getty Images Kinderfoto von Prinzessin Kate und Pippa Middelton mit Michael Middelton

Getty Images Pippa Middleton und Prinzessin Kate

