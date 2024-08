Sind Paris Hilton und Britney Spears heute noch Freundinnen?

Paris Hilton (43) und Britney Spears (42) haben gemeinsam viele turbulente Zeiten durchlebt – und dazu zählen nicht nur ihre wilden Partynächte. Auch während Britneys Fehlgeburt und im Streit um ihre Vormundschaft stand die Hotelerbin ihrer Freundin unterstützend zur Seite. Wie Paris nun in der Shoppingsendung "TalkShopLive" verrät, sind die beiden Pop-Sternchen auch heute noch eng miteinander befreundet. Die Sängerin soll sogar häufig in ihrem Haus in Los Angeles vorbeischauen, das sie zusammen mit ihrem Mann Carter Reum und ihren zwei Kindern Phoenix (1) und London bewohnt. "Britney war vor ein paar Wochen hier, weil sie es liebt, die Babys zu besuchen, besonders den kleinen Phoenix", schwärmt die 43-Jährige.

Gemeinsam mit Phoenix soll Britney sogar das Tanzbein schwingen – und das am liebsten zu den Songs seiner berühmten Mama! Insbesondere die Lieder von Paris' aktuellem Album "Infinite Icon" sollen es den beiden richtig angetan haben. Aber auch die älteren Hits des Realitysternchens wie "Stars Are Blind" aus dem Jahr 2006 sollen Paris und Britney "immer wieder" hören. Das It-Girl erinnert sich: "Das war alles, was wir im Auto hörten. [...] Im Klub legte der DJ die Songs auf. Das waren sozusagen unsere Hymnen, wenn wir abends ausgingen. Es hat so viel Spaß gemacht."

Wer Einblicke in Paris' Familienleben erhaschen möchte, muss nicht unbedingt vor den Toren ihrer Villa verharren. Die 43-Jährige teilt ihr Privatleben nämlich auch gerne im Netz. Erst Anfang des Monats postete sie eine Reihe von goldigen Urlaubsfotos auf ihrem Instagram-Profil. Darunter befindet sich auch eine süße Aufnahme mit ihrer Tochter London. Ein weiteres Bild zeigt die Blondine und ihren Sohn Phoenix kuschelnd in einer Hängematte. Die Fans sind von den Fotos mit ihren Kindern ganz entzückt. "Deine Kinder sind so süß" und "Was für schöne Fotos! Ich hoffe, ihr habt einen schönen Urlaub", lauten nur einige Kommentare.

Anzeige Anzeige

Instagram / parishilton Paris Hilton und Britney Spears

Anzeige Anzeige

Instagram / parishilton Paris Hilton mit ihrem Sohn Phoenix im Urlaub, 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Überrascht es euch, dass Paris und Britney noch so eng miteinander befreundet sind? Ja, damit habe ich nicht gerechnet! Nein, ich habe es schon geahnt. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de