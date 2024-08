Hilary Duffs Mann fügt sie in verpasstes Babyparty-Foto ein

Da hat einer seine kreative Ader spielen lassen. Am vergangenen Wochenende feierte Mandy Moore (40) mit einer kleinen Party die anstehende Geburt ihres Babys und lud dazu ihren engsten Kreis ein. Auch Hilary Duff (36) war mit von der Partie. Wie der "Lizzie McGuire"-Star in ihrer Story auf Instagram erzählt, musste sie allerdings gehen, bevor das Erinnerungsfoto gemacht werden konnte. Dass sie das ganz schön traurig macht, kann ihr Partner Matthew Koma natürlich nicht akzeptieren und nahm die Sache selbst in die Hand. Mit ein bisschen Bildbearbeitung fügte er seine Frau einfach selbst in das Foto ein – nur dass er dafür lustigerweise ein altes Foto von Hilary auf dem roten Teppich nutzte. Mit schwarzen Strähnen im Haar und einem kurzen Glitzerrock steht sie in einer neuen Version des Fotos nun doch neben den anderen Gästen.

Aber damit nicht genug: Wie Hilary weiter verrät, war Matthew "dann traurig, dass er [das Foto] selbst auch verpasst hatte". Deshalb gibt es noch eine aktuellere Version des originalen Fotos, in der Matthew auf einem leeren Stuhl im Bild sitzt und mit ernster Miene in die Kamera guckt. Auch das neu überarbeitete Foto postet Hilary in ihrer Story. Matthew sorgt öfter mit seinen Scherzen für einige Lacher im Netz. Vor etwa zwei Wochen erst teilte er einen Schnappschuss des jüngsten Nachwuchses des Paares: Die kleine Townes liegt kreischend und weinend auf einer Decke. Anscheinend war Mama gerade ausgegangen und Matt sollte auf das Baby aufpassen. Zu dem Bild schrieb er nur witzelnd: "Ich habe das total unter Kontrolle, [Hilary], denk nicht eine Sekunde, dass wir dich vermissen."

Während Babyparty-Gastgeberin Mandy aktuell zum dritten Mal schwanger ist, durfte Hilary bereits im vergangenen Mai ihr viertes Kind begrüßen. Wie sehr die Schauspielerin es liebt, Mutter zu sein, zeigt sie immer wieder auf ihren Social-Media-Plattformen. Allerdings wird es wohl bei ihren vier Kindern bleiben, denn Matthew ließ sich vor einigen Monaten sterilisieren.

Instagram / hilaryduff Baby-Party von Mandy Moore mit Hilary Duff (ganz rechts)

Instagram / hilaryduff Hilary Duff und ihr Ehemann Matthew Koma (ganz rechts)

