Kim Kardashian aufgeregt: Sohn Saint triff Real-Madrid-Stars

Kim Kardashian (43) erfüllte ihrem Sohn Saint West (8) einen Traum! Es ist kein Geheimnis, dass der Promispross ein waschechter Fußballfan ist. Bei einem Spiel von Real Madrid im Stadion Santiago Bernabéu erlebte der Achtjährige nun einen ganz besonderen Moment: An der Hand des Starspielers Vinícius Júnior (24) durfte er auf den Rasen einmarschieren. Das teilte Mama Kim nun überglücklich in ihrer Instagram-Story. Dass die The Kardashians-Bekanntheit mächtig stolz auf ihren Sohn ist, wird auch in der Bildunterschrift deutlich. "Verrückte Fußballmutter am Start", schrieb der Realitystar euphorisch.

In ihrer Story hält Kim noch weitere Momente von Saints Fußball-Abenteuer fest. Zusammen mit anderen Kindern durfte der Promispross nach dem gewonnenen Spiel sogar noch mit den Profikickern von Real Madrid trainieren. In einem Video spielte unter anderem der Star-Stürmer Vinícius dem kleinen Jungen lässig Pässe zu. Eine weitere Aufnahme zeigt Saint, wie er stolz mit dem Torwart Thibaut Courtois posiert. Auch Mama Kim lernte die Spieler offenbar aus nächster Nähe kennen – sie veröffentlichte auch ein Bild von sich selbst mit Vinícius in ihrer Story.

Saint ist nicht Kims einziger großer Stolz. Die Unternehmerin ist noch Mama von drei weiteren Sprösslingen. Zusammen mit dem US-amerikanischen Rapper Kanye West (47) brachte das Model im Juni 2013 ihre Tochter North West (11) zur Welt. Zwei Jahre später bekam die Erstgeborene mit der Geburt von Saint ein Geschwisterchen. Ihr drittes gemeinsames Kind, ein Mädchen namens Chicago (6), kam im Januar 2018 per Leihmutter zur Welt. Psalm (5), das Nesthäkchen der Familie, folgte ein Jahr später, ebenfalls per Leihmutter.

Instagram / kimkardashian Kim Kardashians Sohn Saint West und Torwart Thibaut Courtois

Instagram / kimkardashian Vinícius Júnior und Kim Kardashian im August 2024

