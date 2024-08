Nach Sexting-Drama: Charlotte Dawson schlägt neuen Weg ein

Im Leben von Charlotte Dawson (31) geht gerade einiges drunter und drüber. Erst vor wenigen Wochen wurde aufgedeckt, dass ihr Verlobter Matt Sarsfield heimlich mit anderen Frauen anzügliche Nachrichten austauschte. Außerdem ist sie wieder von ihm schwanger, wie sie erst vor wenigen Tagen preisgegeben hat. In ihrem Podcast "Charlottes Naughty Corner" verrät die Britin jetzt aber, dass sie versucht, nach vorne zu blicken. Um sich nicht weiter auf das aktuelle Drama zu konzentrieren, will sie stattdessen wieder mit dem Performen anfangen. Denn was nur wenige wissen: Charlotte ist eine begeisterte Pantomime. "Ich habe das Gefühl, dass ich auf die Bühne gehöre, und ich liebe es, aufzutreten, deshalb kann ich es kaum erwarten, wieder in ein Kostüm zu schlüpfen und die Leute zum Lachen zu bringen", erklärt sie.

Noch in diesem Jahr soll sie in dem Stück "Aladdin" im The Globe Theatre in Blackpool auftreten. Tatsächlich ist es schon das dritte Jahr in Folge, dass sie als Pantomime auftritt. "Letztes Jahr, als ich auftrat, hatte ich gerade ein Baby bekommen, was eine ziemliche Herausforderung war, also fühle ich mich dieses Mal zu allem bereit", jubelt sie im Podcast. Auf der Bühne zu stehen, ist etwas ganz Besonderes für Charlotte: Auch ihr Vater, Schauspieler Les Dawson, trat bis kurz vor seinem Tod im Jahr 1993 als Pantomime auf und ist heute noch für seine schauspielerische Leistung in Serien wie "Demob" und "The Les Dawson Show" bekannt.

Zu Hause ist die Lage jedoch nach wie vor angespannt. Obwohl die ehemalige Ex on the Beach-Teilnehmerin beschlossen hat, ihrem Verlobten aufgrund des noch ungeborenen Babys eine weitere Chance zu geben, kann sie sein Vergehen nicht ganz vergessen. In ihrem Podcast erzählte sie bereits: "Das Schwierige ist, dass uns niemand hinter verschlossenen Türen sieht. Ich liebe ihn immer noch. Ich stehe immer noch auf ihn, auch wenn ich ihm am liebsten den Schwanz abhacken würde."

Getty Images Les Dawson, Vater von Charlotte Dawson

Instagram / charlottedawsy Charlotte Dawson mit ihrem Verlobten Matt Sarsfield

