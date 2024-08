Scarlett Johansson fühlte sich in Londoner Villa unsicher

Scarlett Johansson (39) befindet sich derzeit in London für die Dreharbeiten zum neuen Jurassic World-Film. Um gut zu nächtigen, wurde der Schauspielerin eine herrschaftliche Villa im noblen Londoner Vorort Hampstead bereitgestellt – von der möchte die 39-Jährige aber nichts wissen! Wie nun ein Insider gegenüber Daily Mail preisgibt, soll sich die "Lost In Translation"-Darstellerin durch die aktuellen Unruhen in Großbritannien in dem für sie vorgesehenen Haus nicht sicher genug gefühlt haben. Der Hollywoodstar habe "einen Blick auf die Villa [...] geworfen und gesehen, dass es kein uniformiertes Sicherheitspersonal wie in Manhattan gibt", führt die Quelle weiter aus. Daraufhin zog die Beauty kurzerhand mit ihrer Familie in eine Penthouse-Suite im prestigeträchtigen Mayfair Hotel – für umgerechnet 70.000 Euro pro Nacht!

Die Luxussuite soll die teuerste in London sein. Erst 2023 wurde sie renoviert und Berichten zufolge soll Leonardo DiCaprio (49) es sich dort als einer der ersten Gäste gemütlich gemacht haben! Scarletts glasumhülltes Apartment liegt im neunten Stock, verfügt über vier Schlafzimmer, einen Panoramablick über London und einen 24-Stunden-Butler-Service. Das Schmuckstück ist außerdem mit Kristallarmaturen des französischen Luxushauses Baccarat sowie mit sage und schreibe 75 Werken des britischen Künstlers Damien Hirst ausgestattet. Zudem verfügt es über einen Dachgarten mit Privatpool, in dem die Schauspielerin nach einem stressigen Tag die Seele baumeln lassen kann.

Der neue "Jurassic World"-Film wird am 2. Juli 2025 in die Kinos kommen. Fans können sich derweil auf eine hochkarätige Besetzung freuen. Neben Scarlett wird unter anderem auch der Bridgerton-Liebling Jonathan Bailey (36) mit dabei sein. Wie sehr sich die Schauspielerin auf die Dreharbeiten des vierten Teils der spannenden "Jurassic World"-Saga freut, betonte sie schon mehrfach in der Vergangenheit. So beispielsweise im Interview mit ComicBook. Dabei plauderte sie sogar ganz offen aus, dass sie besonders aufgeregt wegen der Zusammenarbeit mit dem Produzenten des Films David Koepp (61) sei. Außerdem betonte sie: "Ich bin ein riesiger Fan der Filme, seitdem ich den ersten Teil im Kino gesehen habe."

Getty Images Scarlett Johansson, Schauspielerin

Getty Images Scarlett Johansson bei den Filmfestspielen in Cannes im Mai 2023

