Joe Jonas' neue Musik soll kein Seitenhieb gegen Sophie sein

Joe Jonas (35) macht klar, dass er mit seiner neuen Musik nicht gegen seine Ex-Frau Sophie Turner (28) wettert. Nach ihrer Scheidung im vergangenen Jahr erklärt der Sänger, dass das neue Album "Music for People Who Believe in Love" ein therapeutischer Prozess für ihn gewesen sei. "Es war manchmal beängstigend und zugleich befreiend", verrät Joe in einem kürzlich veröffentlichten Interview mit Billboard und betont: "Ich versuche auf diesem Album nicht, irgendjemanden in den Dreck zu ziehen. Ich möchte niemanden in die Schusslinie stellen. Ich habe ein wundervolles Leben, für das ich dankbar bin."

In dem Gespräch erklärt Joe, dass der kreative Prozess für das Album den Weg zu seinem nun glücklichen Leben widerspiegelt: "Ich bin eine glückliche Person und die Musik sollte das wiedergeben – aber auch den Weg, um dorthin zu gelangen." Bereits vor wenigen Wochen begannen Fans des Musikers zu spekulieren, ob sein neuer Song, der bereits auf TikTok zu hören war, von der neuen Beziehung der Game of Thrones-Darstellerin handelt. Die Lyrics lauten übersetzt: "Du hast das Recht, jemand Neues zu finden, du hast das Recht zu tun, was für dich richtig ist. Denn jede Nacht weine ich um dich, weil du dieses Recht hast."

Joe und Sophie waren vier Jahre lang verheiratet gewesen, bevor Joe im September 2023 die Scheidung einreichte. Trotz der Trennung und einer vorübergehenden gerichtlichen Auseinandersetzung um das Sorgerecht einigten sich beide darauf, ihre Kinder sowohl in den USA als auch im Vereinigten Königreich aufwachsen zu lassen.

Getty Images Joe Jonas im Juli 2024

Instagram / sophiet Sophie Turner und Joe Jonas im August 2023

