Mariah Careys Schwester lag schon seit Wochen im Sterben

Mariah Carey (55) hat am Montag bekannt gegeben, dass sowohl ihre Schwester Alison als auch ihre Mutter Patricia am selben Tag verstorben seien. Die "All I Want For Christmas Is You"-Interpretin verbrachte die letzten Tage mit ihrer Mutter, nicht jedoch mit ihrer schwerkranken Schwester, mit der sie seit Jahrzehnten zerstritten ist. Alison, bei der 1990 HIV diagnostiziert wurde, lag ebenfalls im Sterben, wie ihr enger Freund und Pfleger Dave Baker gegenüber US Sun enthüllt: "Alison wurde in den letzten drei Wochen ihres Lebens palliativ in ihrem Zuhause versorgt." Sie habe Probleme mit ihren inneren Organen gehabt.

Mariah erwähnte ihre Schwester in ihrer Abschiedsbotschaft nur kurz und betonte lediglich, wie gesegnet sie sei, die letzten Tage mit ihrer Mutter verbringen zu können. Alison und sie hatten eine turbulente Beziehung, die von Konflikten und Missverständnissen geprägt war. Alison hatte 2016 öffentlich um Hilfe gebeten, nachdem sie Opfer eines häuslichen Überfalls geworden war, der sie schwer verletzt zurückließ. Ihre finanziellen und gesundheitlichen Probleme führten dazu, dass sie immer wieder ins Krankenhaus musste.

Die schwierige Beziehung zwischen den Schwestern reicht Jahrzehnte zurück und war von tiefem Groll überschattet. Alison, die in jungen Jahren als Prostituierte arbeitete, um ihre Familie zu unterstützen, verklagte Mariah 2021 wegen Verleumdung auf eine Million Euro, nachdem die Musikerin in ihrer Autobiografie "The Meaning of Mariah Carey" schwere Vorwürfe gegen Alison erhoben hatte. In dem Buch beschreibt sie, wie ihre Schwester sie in jungen Jahren mit Drogen in Kontakt gebracht und körperlich verletzt habe.

Getty Images Mariah Carey im Mai 2015

John Chapple / JohnChapple.com / MEGA Alison Carey, Schwester von Mariah Carey

