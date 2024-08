Will Zoe Kravitz noch mehr Filme mit ihrem Channing drehen?

Zoe Kravitz (35) und Channing Tatum (44) verliebten sich während gemeinsamer Dreharbeiten ineinander. Hinter den Kulissen des Films "Blink Twice" knisterte es zwischen der Regisseurin und dem Schauspieler. Die Tochter von Lenny Kravitz (60) verrät nun gegenüber People, ⁣ ob sie erneut mit ihrem Verlobten zusammenarbeiten möchte: "Ich hoffe es. Ich meine, ich denke, dass Kunst unsere Liebessprache ist. Ich denke, es ist das, was wir lieben, und wir lieben es, darüber zu reden, es zu erleben und uns gegenseitig zu unterstützen."

Die 35-Jährige musste während ihres allerersten Spielfilms, bei dem sie als Regisseurin mitwirkte, mit Selbstzweifeln kämpfen, wie sie dem Magazin weiter berichtet. "Nach dem ersten Drehtag dachte ich nur: 'Oh, mein Gott. Ich weiß nicht, worauf ich mich da eingelassen habe'", erinnert sie sich und führt fort: "Und dann dauerte der Schnittprozess sehr lange, und der Film funktionierte lange Zeit nicht." Zum Glück war Channing, den sie dort erst kennenlernte, da und konnte sie trösten. "Aber wenn man durch den Raum oder über das Set schauen kann und weiß, dass man die beste Person neben sich hat, dann ist das unglaublich", schwärmt der 44-Jährige.

Das Paar gab erst vor wenigen Wochen ihr Red-Carpet-Debüt. Passend zur Premiere des gemeinsamen Films "Blink Twice" erschienen sie in Los Angeles, um das erste Mal zusammen über den roten Teppich zu gehen. Die zwei sind jedoch schon länger zusammen – 2021 hatten sie ihre Beziehung öffentlich gemacht. Zwei Jahre später folgte ihre Verlobung. Im vergangenen März starteten wohl die Hochzeitsvorbereitungen, wie ein Insider gegenüber OK! erzählte: "Es wird eine entspannte, gehobene, hochkarätige Angelegenheit sein, über die ihre Gäste noch jahrelang sprechen werden!"

Getty Images Channing Tatum and Zoe Kravitz, 2024

Getty Images Channing Tatum und Zoë Kravitz

