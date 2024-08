Charlotte Dawson zeigt zum ersten Mal ihren großen Babybauch

Charlotte Dawson (31) zeigte ihre wachsende Körpermitte zum ersten Mal öffentlich, seit sie vor wenigen Tagen ihre Schwangerschaft bekannt gab. Am vergangenen Dienstag wurde sie in Manchester fotografiert, während sie liebevoll ihren Babybauch streichelte und in die Kamera strahlte. Die werdende Mutter trug ein modisches Leoparden-Print-Top, enge Lederhosen und einen Fedora-Hut, der ihre braunen Locken bedeckte. Doch trotz des strahlenden Lächelns durchlebt die TV-Bekanntheit während der Schwangerschaft eine schwere Zeit, die von einem Sexting-Skandal ihres Verlobten Matt Sarsfield überschattet wird.

Kurz nachdem sie erfahren hatte, dass sie ihr drittes Kind erwartet, entdeckte Charlotte, dass Matt, mit dem sie seit acht Jahren zusammen ist, einer anderen Frau anzügliche Nachrichten geschickt hatte. Die Enthüllung kam Ok! Magazine zufolge ans Licht, als die Ex on the Beach-Bekanntheit einen Anruf von ihrem Manager erhielt, der berichtete, dass die besagte Frau zur Presse gegangen war. Charlotte, die mehrfach betonte, wie verletzt sie über die Situation ist, versucht nun, Matt zu verzeihen, um ihre Beziehung zu retten.

Die dreifache Mama in spe erklärte in einem früheren Interview, dass Matt in angetrunkenem Zustand die Nachrichten verschickte, nachdem die Frau mit ihm geflirtet hatte. "Er war betrunken und, wie ein Idiot, der ein bisschen Aufmerksamkeit bekam, ging er darauf ein und schickte ihr Bilder seines Intimbereichs", berichtete sie gegenüber OK! Magazine. Zunächst warf sie ihren Verlobten aus dem gemeinsamen Haus, mittlerweile wohnt das Paar aber wieder zusammen – unter anderem wegen ihrer beiden gemeinsamen Kinder Noah und Jude. "Noah spürt, dass etwas nicht stimmt, und ich will kein zerrissenes Zuhause", stellte sie klar. Dabei bleibt die Zukunft ihrer Verlobung zunächst allerdings erst einmal ungewiss, wie Charlotte damals betonte. Matt müsse sich ändern, bevor sie weitere Schritte in ihrer Beziehung planen könne.

Charlotte Dawson, TV-Bekanntheit

Charlotte Dawson, TV-Bekanntheit, mit ihrem Partner Matt Sarsfield

