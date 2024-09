Kristin Cavallari ist berauscht von Liebesleben mit Mark

Kristin Cavallari (37) und ihr Partner Mark Estes können offenbar nicht genug voneinander bekommen – auch nicht im Bett! In ihrem Podcast "Let's Be Honest" plaudert der Realitystar ein wenig aus dem Nähkästchen und verrät: Mit dem TikToker habe sie "den besten Sex", den sie je hatte. Dennoch lässt sie nicht nur ihren Partner die Lorbeeren ernten: Auch Kristin trägt ihren Teil zu ihrem ausgesprochen guten Sexleben bei. Demnach finde die "Laguna Beach"-Bekanntheit, dass das Sexleben mit zunehmendem Alter immer besser wird. Grund dafür: Die Unsicherheiten aus der Jugend nehmen ab.

Kristin macht ihr gutes Sexleben an folgenden Punkten fest: "Ich habe all das hinter mir gelassen und ich glaube, ich bin beim Sex körperlich präsenter als je zuvor. Ich fühle mich so sehr zu dir hingezogen und glaube, wir haben wirklich heißen Sex." Von den Schäferstündchen mit Mark konnte Kristin schon zu Beginn ihrer Kennenlernphase nicht genug haben, wie sie schon früher in einer Folge ihres Podcasts verriet: "Ich sage euch, was ich mir gedacht habe: 'Er ist der heißeste Mann, den ich jemals gesehen habe. Er wird meine Freundschaft plus'."

Das Liebespaar machte seine Beziehung Anfang dieses Jahres offiziell. Mit ihrem Ex-Partner Jay Cutler (41) hat Kristin bereits drei Kinder, die sie mit in ihre neue Partnerschaft brachte. Gegenüber E! News schwärmte die 37-Jährige von Mark und seinem Umgang mit ihren zwei Söhnen und ihrer Tochter: "Er liebt meine Kinder. Er hat sie sogar zur Schule gebracht und passt einfach perfekt zu uns."

