Matt Damon zieht mit Frau und Tochter alle Blicke auf sich

Matt Damon (53) und seine Frau Luciana Barroso (48) hatten mal wieder eine Date-Night. Zusammen mit Lucianas Tochter aus erster Ehe, Alexia Barroso, präsentierte sich das Trio am Mittwoch super-stylish gekleidet bei der Eröffnung des LuisaViaRoma-Flagship-Stores in New York City. Bilder, die People vorliegen, zeigen die drei in aufeinander abgestimmten Outfits: Matt trug ein schwarzes kurzärmliges Hemd und dunkle Jeans, während Luciana in einem schwarzen Rollkragenpullover und einem braunen Leder-Midirock glänzte. Alexia komplettierte das Bild mit einem schwarzen Top und schwarzen Jeans.

Bereits Ende Juli hatten Matt und Luciana einen weiteren Familienabend, als sie die New Yorker Premiere von Matts neuestem Film "The Instigators" besuchten. Bei diesem Event waren auch ihre Töchter Isabella, Gia und Stella dabei, und die ganze Familie posierte lächelnd auf dem roten Teppich. Matt gab zu der Zeit preis, dass Luciana aktiv an der Produktion des Films beteiligt war: "Sie hat diesen hier tatsächlich produziert", erzählte er People und fügte hinzu: "Ich vertraue ihr vollkommen, wenn es um solche Projekte geht."

Matt und Luciana sind seit 19 Jahren verheiratet, und ihre Beziehung scheint noch immer stark zu sein. In diesem Sommer genossen die beiden eine romantische Auszeit in Griechenland, wo Paparazzi das Paar auf Mykonos ablichteten – Luciana in einem weißen Bikini und Matt in schwarzen Badehosen. Im Mai hatten sie zudem einen glamourösen Auftritt bei der Met Gala 2024 in New York City. Luciana trug ein schulterfreies, bodenlanges weißes Kleid, während Matt klassisch in einem schwarzen Dior-Men-Smoking, weißem Hemd und schwarzer Fliege erschien.

Getty Images Matt Damon mit seiner Frau und Töchtern, Juli 2024

Getty Images Luciana und Matt Damon bei der Met Gala 2024

