Deshalb wird Durek Verrett keinen königlichen Titel bekommen

Prinzessin Märtha Louise (52) und Durek Verrett (49) sind frisch vermählt. Der norwegische Royal und der Schamane gaben sich Ende August während einer romantischen Zeremonie das Jawort. Wird Durek denn nun auch einen königlichen Titel erhalten? Die Antwort lautet Nein! Der Grund dafür ist relativ simpel: Männer, die in die norwegische Königsfamilie einheiraten, bekommen keinen Titel, weil sie keine royalen Pflichten ausüben. Vor der Verlobung von Märtha und ihrem Ehemann erklärte der Königspalast bereits, wie Hello! berichtet: "Wie Erling Lorentzen, Johan Martin Ferner und Ari Behn wird auch Durek Verrett Teil der königlichen Familie werden, wenn er heiratet, aber im Einklang mit der Tradition wird er keinen Titel tragen oder die königliche Familie repräsentieren."

Auch Märtha verzichtete bereits vor einiger Zeit auf einen Titel. Die dreifache Mutter habe die Bezeichnung "Königliche Hoheit" ausgeschlagen, da sie sich im November 2022 von ihren offiziellen Pflichten zurückgezogen hat. Auf der offiziellen Website des norwegischen Palasts wird die 52-Jährige nur noch als Hoheit Prinzessin Märtha gelistet. Die Adlige wolle "klarer zwischen ihren eigenen Aktivitäten und ihrer Beziehung zum norwegischen Königshaus unterscheiden können", hieß es in der Erklärung, wie das Newsportal berichtet.

Königliche Pflichten hin oder her – Märtha und Durek schwelgen momentan wahrscheinlich immer noch im Hochzeitsglück. Die Trauung der beiden war höchst emotional, wie Hello! berichtete. "Ich verspreche, dich von ganzem Herzen zu lieben. Ich verspreche, die Verantwortung für meine Gefühle zu übernehmen. Ich verspreche, dich zu lieben, weil ich weiß, dass du weißt, dass meine Mädchen an erster Stelle stehen", versprach die Blaublüterin ihrem Ehemann unter anderem während des Eheversprechens.

Anzeige Anzeige

Instagram / shamandurek Prinzessin Märtha Louise und Durek Verrett im Juli 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Märtha Louise und Durek Verrett im August 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, Durek hätte gerne einen königlichen Titel gehabt? Ja, ich denke schon. Nein, darauf wird er keinen Wert legen. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de