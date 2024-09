Jennifer Garner zeigt ihr beeindruckendes Landhaus in LA

Jennifer Garner (52) zog sich nach der Scheidung von ihrem Ex Ben Affleck (52) zurück in ihr eigens gebautes Farmhaus in den Bergen von Los Angeles. Seither ist das Anwesen nicht nur ein idyllischer Zufluchtsort für den Hollywoodstar, sondern auch für seine Familie und Freunde – und zuletzt sogar für Ex Ben inmitten der Eheprobleme mit Jennifer Lopez (55). Gegenüber Architectural Digest öffnet Bens Ex nun die Türen und gibt in einem Video Einblicke in ihren Wohnsitz, bei dessen Erbauung sie vor allem an ihren Nachwuchs dachte: "Ich liebe es, einen Ort zu haben, an dem Kinder einfach nur Kinder sein können!" Für ihre Wonneproppen gibt es beispielsweise Etagenbetten oder eine eigene Leseecke sowie eine Menge Raum zum Herumalbern.

Neben einigen Zimmern präsentiert die Schauspielerin ihren Außenbereich – der sich ziemlich sehen lassen kann. Sie erklärt: "Ich liebe meinen Garten so sehr. Wir haben Aprikosen, Feigen, Kirschen – und wir haben auch Pfirsiche, Nektarinen und Äpfel." Neben ihrem Obstgarten hat Jennifer außerdem ein Gewächshaus, in dem sie unter anderem Kräuter anpflanzt. Auch einen Pool besitzt die "30 über Nacht"-Darstellerin. "Das einzige Problem ist, dass es sehr schwierig ist, nasse Kinder aus dem Haus zu halten, wenn meine Kinder hier ihre Poolparty feiern. Ich muss dann wirklich Wache stehen", lacht die 52-Jährige.

Wie sehr Jennifer ihre Kinder am Herzen liegen, machte sie in der Vergangenheit bereits mehrfach deutlich. Anlässlich des High-School-Abschlusses ihrer Tochter Violet Affleck (18) kamen der dreifachen Mutter beispielsweise die Tränen. Sie könne es kaum begreifen, wie schnell ihre Kids erwachsen werden und dass sie bald das Nest verlassen. "Sag mir, dass du einen Absolventen hast, ohne mir zu sagen, dass du einen Absolventen hast", meldete Jennifer sich auf Instagram und teilte ein Bild, auf dem sie weint.

Anzeige Anzeige

ActionPress / X17 Jennifer Garner und Fin Affleck im August 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / jennifer.garner Jennifer Garner, 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was haltet ihr von Jennifers Landhaus? Klasse! Ich finde es toll, dass sie so idyllisch lebt. Na ja. Das ist leider nicht so mein Geschmack... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de