Großer Starauflauf: Diese Promis glänzten bei den US Open

Es war wieder einmal an der Zeit für das größte Sportereignis der USA: Wie jedes Jahr fand in der letzten August- und ersten Septemberwoche das Tennisturnier US Open statt. Zu diesem Event versammelten sich eine Menge Besucher – darunter auch viele bekannte Gesichter! So waren beispielsweise Sängerin Taylor Swift (34) und Football-Spieler Travis Kelce (34) in den Zuschauerreihen zu entdecken. Das Paar fieberte beim Einzel-Match der Männer zwischen Taylor Fritz und Jannik Sinner mit und lieferte seinen Fans gleichzeitig süße Turtelfotos.

Mit dabei waren auch ihre engen Freunde Kansas-City-Chiefs Quarterback Patrick Mahomes (28) und seine Frau Brittany (29). Zudem gab es ein weiteres Paar, das mit seinem Anblick Fans verzückte: Schauspielerin Sophia Bush (42) und ihre Partnerin Ashlyn Harris (38)! Ebenso befand sich Musiker Usher (45) unter den Gästen – und machte dabei eine äußerst gute Figur. Der "Yeah!"-Interpret erschien in einer weißen Jacke mit dazu passender Hose und kombinierte dazu ein dunkelblaues Shirt und eine Sonnenbrille.

Doch auch Vogue-Chefredakeurin Anna Wintour (74) und Rennfahrer Lewis Hamilton (39) ließen sich das letzte der vier Grand-Slam-Turniere nicht entgehen. Gespannt schauten sie beim Einzel-Match der Frauen zwischen Jessica Pegula (30) und Aryna Sabalenka (26) zu, bei der letztere als Siegerin hervorging. Damit war aber noch lange nicht Schluss – es gab noch zahlreiche weitere berühmte Persönlichkeiten, die das Tennisturnier besuchten. Zu den Gästen gehörten unter anderem auch der britische Darsteller Eddie Redmayne (42), Model Kendall Jenner (28), Schauspieler Matthew McConaughey (54), Pitch Perfect-Star Rebel Wilson (44) und Rapper Travis Scott (33).

Getty Images Usher beim US Open im September 2024

Getty Images Anna Wintour und Lewis Hamilton beim US Open, September 2024

