Hat Channing Tatum etwa ein Liebestattoo für Zoë Kravitz?

Channing Tatum (44) hat seine Liebe zu Zoë Kravitz (35) offenbar auf besondere Weise verewigt – und zwar auf seiner Haut. Diese neuen Fotos, die jetzt TMZ vorliegen, zeigen den "Magic Mike"-Star in Santa Monica beim Joggen. Beim genaueren Betrachten fällt besonders ein Detail auf: Auf seinem Handrücken steht in schwarzer Farbe die Buchstabenkombination "ZK" – die Initialen seiner Verlobten Zoë. Ob es sich dabei tatsächlich um eine Tätowierung oder doch nur um ein temporäres Filzstiftkunstwerk handelt, ist bislang aber nicht klar.

In den vergangenen Wochen bewiesen Channing und Zoë immer wieder, dass sie ein Traumpaar sind! Anfang August feierten der "21 Jump Street"-Darsteller und die Tochter von Lenny Kravitz (60) beispielsweise ihr Debüt auf dem roten Teppich. Bei der Premiere ihres gemeinsamen Films "Blink Twice" in Los Angeles schritt das Paar erstmals zusammen über den Red Carpet. Dabei posierten die beiden beispielsweise Arm in Arm für die Fotografen.

Channing und Zoë gehen seit 2021 Hand in Hand durchs Leben. Im vergangenen Jahr gingen sie dann einen großen Schritt: Die beiden verlobten sich. Die Verbindung der Schauspieler geht jedoch über das Persönliche hinaus: Gerade kürzlich haben sie gemeinsam an einem Film gearbeitet. Zoë gab ihr Regiedebüt mit dem Film "Blink Twice", in dem Channing die Hauptrolle spielt. Ihre Zusammenarbeit am Set scheint das Band zwischen ihnen zusätzlich gefestigt zu haben.

Anzeige Anzeige

Getty Images Zoë Kravitz und Channing Tatum bei der Premiere von "Blink Twice", 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Zoë Kravitz und Channing Tatum

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was glaubt ihr: Handelt es sich dabei tatsächlich um ein Tattoo? Ja, das sieht mir ganz danach aus. Nee, das ist bestimmt nur mit Filzstift aufgemalt. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de