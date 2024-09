Kurz nach Geburt: Ashley Tisdale teilt ein Foto ihres Babys

Ashley Tisdale (39) lässt ihre Fans an ihrem Babyglück teilhaben! Die einstige High School Musical-Darstellerin veröffentlicht jetzt erstmals ein Foto ihres Babys auf Instagram. Auf dem Schnappschuss zeigt die US-amerikanische Schauspielerin und Sängerin das Köpfchen ihres jüngsten Familienmitglieds. Die Kleine trägt auf dem Bild ein cremefarbenes Oberteil mit einem Sternenmuster. Das Gesicht von Ashleys Tochter ist darauf allerdings nicht zu erkennen.

Die Geburt ihrer Tochter machte Ashley erst vor wenigen Tagen in den sozialen Medien publik. Am Sonntag veröffentlichte sie ein Foto, auf dem die Hand ihres Babys zu sehen ist, im Netz und teilte ihren Fans damit die erfreuliche Neuigkeit mit. Ashleys Mann Christopher French (42) schwärmte daraufhin in der Kommentarspalte: "Danke, dass du diese wundervolle Kreatur auf die Welt und in unsere Familie gebracht hast. Du bist eine Superheldin. Ich liebe dich so sehr."

Für Ashley und Christopher ist es bereits das zweite Kind – und die zweite Tochter! Die Schauspielerin und der Musiker durften vor rund drei Jahren ihr kleines Mädchen namens Jupiter auf der Welt begrüßen. Ihre zweite Tochter Emerson machte das Familienglück jetzt perfekt. Ashley und Christophers Liebesgeschichte begann schon vor vielen Jahren: Die beiden gaben sich 2014 das Jawort.

Instagram / ashleytisdale Ashley Tisdales Baby Emerson im September 2024

Getty Images Christopher French und Ashley Tisdale im Januar 2019 in Beverly Hills

