Deutet Bill Kaulitz hier Liebes-Reunion mit Marc Eggers an?

Bill Kaulitz (35), der Sänger von Tokio Hotel, hat offenbar einen großartigen Urlaub am Ballermann auf Mallorca verbracht. Nach seiner Geburtstagsparty vor einigen Tagen entschied sich der Musiker, erstmals die berühmte Urlaubsdestination zu besuchen. Im Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" mit seinem Zwillingsbruder Tom (35) verrät der Blondie, dass er sich beim Feiern unter einem Hut versteckt habe, um in der Menge unerkannt zu bleiben. "Du sahst ja schon ein bisschen komisch aus, mit deinem hellblauen Angler-Hut", zieht ihn Tom daraufhin scherzend auf. Das lässt Bill jedoch nicht auf sich sitzen und kontert selbstsicher: "Meine Begleitung hat gesagt: 'Du siehst total süß aus, ich finde das total schön, wie du aussiehst'." Bill war also nicht alleine – doch wer steckt hinter der mysteriösen Begleitung?

Fotos des besagten Abends, die Bild vorliegen, zeigen den Tokio-Hotel-Frontmann vor allem mit einer Person ziemlich vertraut: seiner Ex-Flamme Marc Eggers (37). Auf den Bildern feiern die beiden zusammen und umarmen sich liebevoll. Obwohl die Schnappschüsse eindeutig zu sein scheinen, hält sich Bill bedeckt, wer seine geheimnisvolle Urlaubsbegleitung war. Im Podcast packt er lediglich über die schöne gemeinsame Zeit aus, die er mit ihr verbracht habe, und erzählt begeistert: "Ich habe Auftritte angeguckt, wir waren im Bierkönig, da wurde Monsun angespielt [...] Wir waren auf dem Boot, wir waren schön essen und haben Spaziergänge gemacht. Das war richtig schön, ich habe das voll genossen."

Bills Aussagen im Podcast sowie die Aufnahmen aus dem Bierkönig heizen nun Spekulationen um ein Liebescomeback der einstigen Turteltauben an. Während des Oktoberfests im vergangenen Jahr wurden Bill und Marc das allererste Mal beim Knutschen erwischt. Danach entwickelte sich offenbar so etwas wie eine kleine Romanze, denn die beiden wurden immer häufiger zusammen gesichtet. Zuletzt war allerdings nicht klar, ob da noch was zwischen ihnen läuft. Der 35-Jährige berichtete nämlich in der Netflix-Serie "Kaulitz & Kaulitz", das Gefühl zu haben, die Romanze ernster als sein Gegenüber zu nehmen. "Er muss sich klar werden, was er möchte. Ob er das weiterführen möchte oder ob wir nur eine gute Zeit hatten", erklärte er sichtlich unzufrieden.

Anzeige Anzeige

Getty Images Bill Kaulitz, Sänger

Anzeige Anzeige

Instagram / heidiklum Marc Eggers, Bill Kaulitz, Heidi Klum und Tom Kaulitz, April 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige