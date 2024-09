Kerzen und Duftholz: Ashley Tisdale gibt Einblicke in Geburt

Ashley Tisdale (39) durfte am 6. September ihr zweites Kind – die kleine Tochter namens Emerson – auf der Welt begrüßen. Auf ihrem Instagram-Profil teilt die einstige High School Musical-Darstellerin jetzt einige Fotos, die sie kurz vor der Geburt im Krankenhaus zeigen. Für die Zeit in der Klinik schafften Ashley und ihre Doula Lori mithilfe von Duftholz und Kerzen eine gemütliche Atmosphäre. "Lori Bregman hat den Kreißsaal wieder in einen magischen Zen-Raum verwandelt, so wie sie es schon einmal gemacht hat", berichtet Ashley und fügt hinzu: "Dieses Mal hatten wir eine Palo-Santo-Sammlung dabei, sodass wir den am besten duftenden Raum hatten."

Die Geburt ihrer zweiten Tochter verkündete Ashley erst vor wenigen Tagen auf der Social-Media-Plattform. Zu einem Foto, auf dem das kleine Händchen von Emerson zu sehen ist, schrieb die stolze Zweifach-Mama: "Alle drei von uns sind schon ganz entzückt von dir. Sie kam am 6. September 2024." Mit genaueren Infos zur Geburt hielt sie sich zu diesem Zeitpunkt aber noch zurück.

Ashley und ihr Mann Christopher French (42) gehen schon seit vielen Jahren gemeinsam durchs Leben. Die Schauspielerin und der Musiker gaben sich vor zehn Jahren das Jawort. Im März 2021 machte das kleine Töchterchen Jupiter Iris French Ashley und Christopher dann erstmals zu stolzen Eltern. Im September 2024 folgte nun ihr zweiter ganzer Stolz – ihre Tochter Emerson Clover French.

Anzeige Anzeige

Instagram / ashleytisdale Ashley Tisdales Krankenhauszimmer

Anzeige Anzeige

Getty Images Christopher French und Ashley Tisdale im Januar 2019 in Beverly Hills

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige