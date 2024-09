Nach Skandal: Charlotte Dawson gibt Schwangerschaftsupdate

Realitystar Charlotte Dawson (31) erwartet derzeit ihr drittes Kind – mit ihrem Verlobten Matt Sarsfield, der vergangene Wochen in einen waschechten Skandal verwickelt war. Davon ließ sich die britische Ex on the Beach-Bekanntheit aber nichts anmerken, als sie in einem weißen Brautkleid auf dem roten Teppich unterwegs war und ein Update zu ihrer Schwangerschaft gab. "Ich kann selbst nicht wirklich glauben, dass ich schwanger bin, ich bin in dieser seltsamen Phase der Schwangerschaft, in der es eher nach einem Soßen- und Pommes-Bauch aussieht als nach einem Babybauch", scherzte Charlotte im Gespräch mit Daily Mail und fügte hinzu: "Aber ich habe dieses Kleid gesehen und dachte, dass ich es tragen könnte. Jetzt platze ich aus allen Nähten."

Doch was genau ist zwischen Charlotte und ihrem Verlobten vorgefallen? Laut Berichten des Onlinemagazins sei es zu intimen Nachrichten zwischen Matt und einer anderen Frau gekommen, was die baldige Dreifachmama sehr verärgert habe."Ich bin sehr verletzt, verärgert und enttäuscht", gab sie auf Instagram zu und bestätigte somit die Gerüchte um den Sexting-Skandal. Trotzdem gab Charlotte ihrem Verlobten noch eine Chance, die beiden sind weiterhin zusammen.

Ob sie die Entscheidung wegen ihres dritten gemeinsamen Kindes getroffen hat? "Ich habe ein kleines Geheimnis. Ich habe Neuigkeiten, die ich mit euch teilen möchte. Neben dem Negativen gibt es auch etwas Positives: ein wunderschönes Kind unter meinem Herzen, Baby Nummer drei", verkündete Charlotte voller Stolz im Netz. Nach zwei Söhnen wünsche sich die Reality-TV-Bekanntheit nun eine kleine Prinzessin: "Es wäre toll, ein kleines Mädchen zu haben – auch für Matt. Ich glaube, dass er ein besserer Mann wird, wenn er Vater eines Mädchens ist, aber wir werden sehen."

Anzeige Anzeige

ActionPress Charlotte Dawson, TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

ActionPress / Backgrid Matt Sarsfield und Charlotte Dawson im

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige