Nach Geburt: Ashley Tisdale teilt Foto von ihren zwei Kids

Ashley Tisdale (39) schwebt im Babyglück! Die High School Musical-Darstellerin ist vor wenigen Tagen zum zweiten Mal Mutter geworden: Gemeinsam mit ihrem Mann Christopher French (42) durfte sie ihre zweite Tochter namens Emerson auf der Welt begrüßen. In ihrer Instagram-Story veröffentlicht die US-amerikanische Schauspielerin jetzt diesen Schnappschuss, auf dem erstmals sowohl Emerson als auch ihr erstes Kind Jupiter zu sehen sind: Auf dem Foto streichelt Jupiter ihrer kleinen Schwester liebevoll über den Kopf. "Da ist jemand verliebt", schwärmt Ashley zu dem Bild.

Vor wenigen Tagen gewährte Ashley erst einen Einblick in die Geburt: Im Krankenhaus sorgte die stolze Zweifach-Mama gemeinsam mit ihrer Doula für eine gemütliche und beruhigende Atmosphäre. "Lori Bregman hat den Kreißsaal wieder in einen magischen Zen-Raum verwandelt, so wie sie es schon einmal gemacht hat", berichtete sie im Netz. Unter anderem habe die Geburtshelferin im Kreißsaal Kerzen und Duftholz aufgestellt.

Ashley und ihr Mann Christopher verbindet eine lange Liebesgeschichte. Die Schauspielerin und der Musiker krönten ihre Beziehung vor zehn Jahren mit ihrer Hochzeit. 2021 durfte das Paar dann sein erstes Kind – die kleine Tochter namens Jupiter – auf der Welt begrüßen. Im September 2024 machte das Nesthäkchen Emerson das Familienglück dann perfekt.

Anzeige Anzeige

Instagram / ashleytisdale Ashley Tisdales Töchter Jupiter und Emerson im September 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Christopher French und Ashley Tisdale im Januar 2019 in Beverly Hills

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige