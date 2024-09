Unters Kleid gefilmt: Shakira verlässt frühzeitig die Bühne

Sie hatte genug: Shakira (47) überraschte ihre Fans mit einem unangekündigten Auftritt zu ihrem neuen Song "Soltera" in einem Klub in Miami. Sorgenlos stand die Sängerin auf der Bühne und tanzte, wie Aufnahmen zeigen, die auf X kursieren. Doch dann scheint sich ihre Stimmung abrupt zu ändern: Es sieht aus, als hatte sie jemanden vor der Bühne entdeckt, der unter den Rock ihres Kleides filmt. Geschockt hebt die Musikerin ihre Hände und symbolisiert dem Zuschauer, dass sie ihn erwischt hat – sie bittet ihn sogar, aufzuhören. Doch wie die Clips zeigen, scheint der Übeltäter das zu ignorieren. Kurzerhand stoppt die "Hips Don't Lie"-Interpretin ihre Tanzeinlage und verlässt die Bühne.

Ihre Fans zeigen sich empört. "Künstler verdienen Privatsphäre und Respekt, auf und hinter der Bühne", schreibt ein Supporter. Andere Fans meinen aufgebracht: "Manche Leute sind so eklig. Solches Verhalten darf nicht geduldet werden, sie sollte die Person anzeigen", "Das ist so respektlos und aufdringlich. Besonders nachdem sie gebeten hatte, dass die Person das unterlässt. Sie verdient es, dass man ihre Grenzen respektiert" und "Sie kann nicht mal mehr in Ruhe zu ihrem eigenen Song tanzen. Sie hatte jedes Recht dazu, die Bühne zu verlassen!" Shakira selbst hat sich noch nicht weiter zu dem Vorfall geäußert.

Aktuell bereitet sich die gebürtige Kolumbianerin auf ihre große Welttournee vor, die Anfang November starten soll. Bereits vor einem Monat gab sie ihren Fans die ersten Einblicke in ihr straffes Training auf Instagram. Ob beim Training oder im Studio, die "Whenever, Wherever"-Sängerin scheint große Pläne für ihre Zuschauer zu haben. Sie schrieb: "Ich kann es kaum erwarten, Energie auf die Bühne zu bringen und euch alle zu sehen!"

Getty Images Shakira, kolumbianische Sängerin

Instagram / shakira Shakira, Sängerin

