Das ist Anna-Carina Woitschacks einfaches Beauty-Geheimnis

Anna-Carina Woitschack (31) zierte im September das Cover des Playboy-Magazins. Für diesen Job musste sich die ehemalige DSDS-Kandidatin nackt präsentieren – für die durchtrainierte Blondine kein Problem. Im "Chefsache"-Podcast verriet sie nun ihr Beauty-Geheimnis. "Morgens gibt's ein Glas lauwarmes Wasser mit Apfelessig und Zitronensaft. Schmeckt nicht so gut, aber es bringt was", berichtet die Sängerin. Das mache sie schon seit Jahren und es helfe ihr dabei, nicht zuzunehmen, obwohl sie sehr gerne und viel esse. Außerdem verzichte sie zu früher Stunde auf Koffein: "Morgens braucht der Körper nicht gleich den Kaffee, weil der entwässert."

Bevor Anna-Carina für das Erotikmagazin posierte, habe sie lange überlegt, ob sie das Angebot annehmen solle. "Der Playboy präsentiert ja wirklich Frauen aller Altersklassen und das gefällt mir. Außerdem sind die Interviews sensationell toll", erläutert sie im Gespräch mit Podcast-Host Oliver Dunk. Besonders die Shootings von Désirée Nick (67), Linda Nobat (29) und Gisa Zach (50) seien eine Inspiration für sie gewesen.

Momentan steht Anna-Carina auch wegen ihrer Scheidung von Stefan Mross (48) in den Schlagzeilen. Der Schlagersänger machte sich nach dem Nackt-Shooting kürzlich gegenüber RTL über seine Ex lustig. "Ich persönlich wünsche mir, wenn hoffentlich bald die Scheidung wahrgenommen wird, dass sie pünktlich erscheint, aber dann bitte angezogen!", witzelte der Bayer. Anschließend fügte er hinzu: "Der Playboy ist eines der erfolgreichsten Hochglanz-Magazine mit einem professionellen Team. [...] Jeder sollte das machen, was ihm gefällt, in Würde und Freiheit."

Instagram / anna.carina.woitschack Anna-Carina Woitschack, Sängerin

Getty Images Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack

