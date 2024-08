Nackt-Shooting: Stefan Mross verpasst Anna-Carina Seitenhieb

Anna-Carina Woitschack (31) ließ für ein Playboy-Shooting alle Hüllen fallen. Für die Schlagersängerin war das ein Zeichen des Selbstbewusstseins. Ihr Ex-Mann Stefan Mross (48) hat von den Nacktfotos natürlich auch Wind bekommen und seine Meinung gegenüber RTL offen ausgesprochen. Ein kleiner Seitenhieb durfte dabei offenbar nicht fehlen: "Ich persönlich wünsche mir, wenn hoffentlich bald die Scheidung wahrgenommen wird, dass sie pünktlich erscheint, aber dann bitte angezogen!" Auf dem Papier sind die beiden Musiker nämlich immer noch verheiratet.

Dennoch geht Stefan mit der ganzen Playboy-Sache recht diplomatisch um. "Der Playboy ist eines der erfolgreichsten Hochglanz-Magazine mit einem professionellen Team. Im Endeffekt ist die Würde des Menschen unantastbar. Jeder sollte das machen, was ihm gefällt, in Würde und Freiheit." Wie gut, dass Anna-Carina bereits mit Gegenwind gerechnet hat. "Ich habe mir ein dickes Fell über die letzten Jahre zugelegt und bin mir bewusst, dass ich mit dieser Neugierde rechnen muss, wenn ich in der Öffentlichkeit stehen möchte", erklärte sie im Interview mit dem Playboy.

Anna-Carina und Stefan gingen ganze sechs Jahre gemeinsam durchs Leben, bis sie 2022 einen Schlussstrich zogen und sich trennten. Kleine Seitenhiebe gegen den Ex-Partner dürfen allerdings auch bei dem einstigen Ehepaar nicht fehlen. Erst kürzlich teilte die Schlagersängerin während einer Aufnahme der Sendung "ZDF Fernsehgarten" gegen ihren Verflossenen ganz subtil aus: "Ich muss ja sagen, dein Publikum ist erste Sahne. Die sind einfach so gut drauf. Der Hammer" und stichelte direkt noch weiter: "Das beste Publikum am Sonntagmorgen!" Es ist naheliegend, dass Anna-Carina mit dieser Spitze auf ihre gemeinsame Zeit mit Stefan in der TV-Show "Immer wieder sonntags" anspielte, in der sie regelmäßig mit dem Schlagersänger performte.

